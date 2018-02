Grande successo per il bando del Comune ‘Vivi Lucca’: quasi 250 domande per eventi del 2018

LUCCA – Quasi 250 domande per il bando Vivi Lucca del Comune. Ha avuto un successo al di sopra delle stesse aspettative dell’amministrazione il bando per la creazione di un calendario unico delle iniziative a sfondo culturale – ma non solo – che si svolgono nella città capoluogo nel corso del 2018.

A darne notizia è un entusiasta assessore alla Cultura Stefano Ragghianti durante un incontro all’Agorà: «Non si può certo dire che Lucca sia una ‘bella addormentata’ – ha detto – le domande per ‘Vivi Lucca’ sono state ben 239 e, proprio in queste ore, gli uffici della Cultura dell’amministrazione le stanno vagliando per verificarne i requisiti».

Il bando, scaduto a fine gennaio, era destinato ad associazioni culturali, enti no profit, pubblici o privati (fondazioni, comitati, istituzioni), società cooperative, società che organizzano eventi culturali, sportivi, di spettacolo o intrattenimento vario, associazioni di promozione sociale, di volontariato, associazioni sportive e imprese che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero che potevano presentare la loro proposta riguardante iniziative «in grado di distinguersi per originalità, carattere innovativo e capacità attrattiva, in un’ottica avanzata di promozione turistico culturale della città», come recitava il bando.

Ragghianti specifica anche che «ovviamente, non tutte le domande di contributi potranno essere soddisfatte, ma tutte saranno prese in esame e inserite nel calendario. Si tratta, infatti, di uno strumento che vuole agevolare la programmazione e pianificazione degli eventi, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti con altre manifestazioni ed eventi già programmati, potenziando, in questo modo, la già ricca offerta culturale lucchese».