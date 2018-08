Grande successo per il 1° Trofeo Avis Altopascio di calcio a 5

ALTOPASCIO – Grande successo ad Altopascio per il primo trofeo Avis Altopascio di calcio a 5 che si sono disputati al Planet Sport 2000.

Di fronte a una bella cornice di pubblico si sono giocate le finali conclusive, dopo i gironi eliminatori e le semifinali . La vittoria finale è andata alla Favola di Jhon Vertemati che ha avuto la meglio in finale sulla formazione Avis di Antonio Congi. Terzo lo Schalke di Francesco Serritelli e quarta la Pro Gest di Gabriele Paletti.

A livello individuale sono stati premiati come miglior portiere Massimiliano Paluzzi,miglior giocatore Andrea Ruggero e miglior marcatore Houdi Youssef.

Insieme ai buoni contenuti tecnici espressi dalle squadre, in un clima di massima correttezza e amicizia, c’ è stato spazio anche per ricordare la missione dell’Avis e i suoi importanti obiettivi.

In questo senso è stata molto toccante la testimonianza di Laura Montesano,testimonial di Avis Pistoia, che ha raccontato la sua esperienza da paziente: “Voi persone sane avete la facoltà di scegliere se aiutare le persone malate..i malati non possono scegliere ,devono solo aspettare e combattere le loro battaglie” ha detto emozionando i presenti.

Oltre al risultato sportivo Avis Altopascio ha centrato altri importanti obiettivi.Sono stati infatti premiati alcuni dei ragazzi che grazie al torneo si sono avvicinati al mondo Avis e hanno donato per la loro prima volta, come Simone Pozzobon,Antonio Aiello e Samuele Giglio .

Ha portato i saluti dell’ Avis Toscana il vice presidente Luciano Franchi che ha elogiato la sezione altipascese dell’associazione, molto attiva e efficace in un territorio fino a oggi non troppo rappresentato da Avis.

Un clima che ha contagiato anche i gestori del Planet Sport 2000 che hanno voluto offrire un euro per ogni pizza consumata in concomitanza della manifestazione.

“Una scommessa vinta sotto ogni profilo e dobbiamo ringraziare anche i gestori del Planet Sport 2000 per la loro sensibilità – ha commentato il vice presidente Avis Altopascio Samuele Spaltro- . Una manifestazione che è stata interpretata dai partecipanti nel modo giusto e che ha avvicinato tanti giovani al mondo del volontariato,un torneo fortemente voluto e destinato a diventare un evento fisso nell’ estate altopascese”.

Chi volesse contattare Avis Altopascio, il cui presidente è Nicola Calandriello, può chiamare il numero 371 3620177, la mail è altopascio.comunale@nullavis.it e la pagina facebook gian avis Altopascio luca dove potete seguire tutti gli eventi e le iniziative dell’associazione.