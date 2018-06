Grande successo ad Altopascio per la festa di compleanno de “La magione del Tau”

ALTOPASCIO – Grande successo per la festa di compleanno de La Magione del Tau che si è tenuta sabato 23 in piazza Ricasoli ad Altopascio. L’evento, iniziato alle 17 e terminato allo scoccare della mezzanotte, ha visto una grandissima affluenza di persone. In piazza stand food con panini con la porchetta e la salsiccia, arrosticini, crepes con la crema di birra, vino, birra e taglio della torta di frutta con brindisi finale.

27 gli artisti che hanno esposto fotografie, pitture a olio, ad acrilico, su tela e non. Le opere, dislocate lungo il perimetro di tutta la piazza, hanno riscosso grandissimo successo: una moltitudine di quadri e stili diversi uno accanto all’altro, che gli avventori hanno potuto ammirare seduti al tavolo o da vicino, e che hanno creato una perfetta cornice alla festa.

In mostra le opere di Rossano Bertini, Rossana Biagi, Luciano Bracciolini, Graziano Ciacchini, Giuseppe Fami, Mario Ferrari, Cinzia Guidetti, Chiara Macchi, Roberto Pasquinelli, Lucia Pecchia, Germana Salvini, Bruna Secco. Inoltre alcuni di loro, davanti alla propria postazione dove esponevano, hanno realizzato delle performance dal vivo e sono stati: Raffaele Boni, Alessio Doveri, Giorgio Fornaca, Francesco “Skim” Forconi, Andrea Manai, Giada Matteoli, Iva Mei, Massimo Nardi e Massimiliano Precisi.

Grande successo anche per il terzo torneo di A colpi di pennarello, l’evento nato proprio a La Magione del Tau che per il suo compleanno non poteva mancare. I cinque fumettisti e illustratori, già noti come “I Cavalieri della Magione del Tau”, Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri hanno disegnato ininterrottamente per tutta la serata: ad assistere alla creazione delle loro opere anche persone venute da tutta Toscana che, in fila ordinata, si sono portati i blocchi da casa per farsi fare un disegno personalizzato.

Durante la serata è stata fatta un’asta con in premio le 10 foto dell’oste Roberto Reino della mostra “Sotto il cielo di piazza Ricasoli” esposte insieme agli altri artisti. Il ricavato è stato devoluto interamente all’A.G.B.A.L.T. ONLUS (associazione genitori per la cura e l’assistenza dei bambini affetti da leucemia o tumore) presente con lo stand in piazza. Tra, asta, donazioni e vendita dei manufatti delle mamme della onlus sono stati raccolti 675 euro.

I volontati dell’A.G.B.A.L.T si sono detti contentissimi e hanno voluto ringraziare tutti per il grande lavoro svolto: “Un evento bellissimo riuscito benissimo”.

Anche chi ha cenato, o è solo passato per vedere qualcosa o si è trattenuto di più, ha commentato in modo entusiasta: “era tanto che non vedevo il paese così”, “era dalla festa del pane che non vedevo tanta partecipazione”, “sarebbe bello vedere Altopascio sempre così animata” e ancora “dovrebbero essere di più gli eventi di questo tipo”.

Durante la serata il pittore, writer, fumettista e performer Francesco Forconi, in arte Skim ha realizzato tre tavole ed una è stata donata da La Magione del Tau all’istituto comprensivo di Altopascio. Per veicolare il regalo è intervenuto il presidente del consiglio comunale di Altopascio, Sergio Sensi: “Una donazione ricca di significati quella che, in occasione del suo decennale d’attività, La Magione del Tau ha fatto all’istituto comprensivo Altopascio: una tela del pittore fiorentino Francesco Forconi, meglio conosciuto come Skim, rappresentante la “tradizione” della nostra Altopascio.

Una tela realizzata dal vivo la stessa sera del decennale e, per questo, carica di vita e di vivacità: quel trasporto pittorico che ben si addice al desiderio di far continuare a battere con forza il cuore del paese, oggetto della rappresentazione. Una prospettiva dalla piazza de La Magione che abbraccia la facciata medioevale della Chiesa ed una porzione della Casa comunale, per liberare, poi, i simboli della nostra cultura: il pane ed il bastone del Pellegrino.

“Vecchi” simboli il cui valore viene attualizzato dalla modalità estemporanea di dipingere dello Skim: le pennellate spray fanno sì che i colori si susseguano, le forme geometriche si facciano più accoglienti, la stessa iconografia divenga alla portata di tutti, anche di bambino.

E’ il regalo ideale per la nostra Scuola primaria: è lì che si forma la prima idea dell’essere altopascese, il primo affetto per Altopascio e sono convinto che la pittura immaginifica di Skim saprà ancora più coinvolgere i giovani studenti in quel passaggio, tanto fondamentale quanto delicato”.

“I paesi sono di chi li ama – ha commentato l’oste Roberto Reino -. Amandoli si rispettano e si apprezzano. I paesi sono la seconda famiglia che ci viene donata. Sia che siamo dei nativi o che ci abbiano adottati per loro non fa differenza, per loro siamo una grande comunità all’ombra del proprio campanile. Ci donano quotidianamente la loro storia, la loro cultura, il proprio modo di essere, un insieme di cose che in qualche modo ci contraddistingue e ci forma come il primo prodotto autoctono di un territorio. Ecco perché questa tavola deve stare la dove si forma il futuro, spero in qualche modo che aiuti a ricordare ai bambini di Altopascio da dove provengono quando entreranno nel mondo dei grandi. Altopascio è un paese di storia,tradizione e accoglienza e molto spesso più che ai bambini andrebbe ricordato agli adulti. Non è però il caso di sabato sera dove ho visto in piazza Ricasoli, in occasione della festa per i dieci anni de La Magione del Tau, tanti altopascesi che hanno partecipato in massa ai festeggiamenti e dove in molti hanno fatto donazioni all’AGBALT. Un grazie sentito a tutti i partecipanti”.

Roberto Reino ha voluto inoltre ringraziare sentitamente il presidente del consiglio comunale Sergio Sensi, l’associazione A.G.B.A.L.T. Onlus , l’azienda agricola Micheli, Delta Bevande, il panificio “Il buon pane”, il salumificio Luca D’Antraccoli, Esmoter costruzioni Altopascio, l’impresa edile Carrara Francesco, Gerardo Lardieri “Milleluci, l’agenzia Intelligence consulting, il comitato festeggiamenti Spianate, CentroGas, il vivaio “Le essenze di Lea” di Elisa Benvenuti e Marco Licheri.

Tutti gli artisti che hanno partecipato e gli amici che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Mirko Bendinelli, Claudio “Schicchi” Boffa, Matilde Carmignani, Rita Circelli, Antonio Coppola, Emanuele Costamagna, Donato del Re “Mec”, Fabrizia Giannotti, Cinzia Guidetti, Egi Hima, Andrea Lazzerini, Bianca Maccioni, Giuliano Palmucci, Gigi Pardocchi, Marco Reggiani, Antonio Reino, Massimiliano Rosamilia, Simone Rosamilia, Ornella Suli e Simone Togneri.

“Inoltre un grazie speciale va a Maria e Pasquale, le colonne portanti de La Magione e, soprattutto, mia madre e mio padre”