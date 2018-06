Grande prova per il lucchese Giacomo Ciucci al Rallye dell’Elba

LUCCA – C’è grande soddisfazione in casa Xrace Sport per la prestazione fornita dal duo composto dal pilota modenese Andrea Dalmazzini e dal lucchese Giacomo Ciuccialle note nel corso del Rallye Elba, quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally, che si è svolto nel fine settimana del 26 e 27 maggio all’Isola d’Elba. Campione Italiano Terra in carica, l’equipaggio supportato da Aci Team Italia, la nazionale italiana dei rally, ha concluso la prova riportando un grande risultato: nono posto assoluto in quella che rappresentava la gara d’esordio stagionaleper il team. La competizione, inoltre, era di grande interesse dato che la squadra modenese-lucchese, alla guida di una Ford Fiesta R5 Evo2 di GB Motors Racing, si confrontava per la prima volta con l’asfalto avendo corso finora solo sullo sterrato.

Con 25 vetture R5 e una schiera di piloti ben più esperti, Dalmazzini e Ciucci hanno comunque fatto registrate tempi di assoluto interesse, chiudendo la gara in crescendo e mettendosi particolarmente in evidenza durante la quinta prova speciale, la “Portoferraio”, dove hanno sfoderato il quinto tempo assoluto. Una due-giorni di grandi soddisfazioni sia dal punto di vista sportivo che tecnico dunque, dove sono emerse in tutta evidenza le notevoli potenzialità che il team riesce ad affermare anche sull’asfalto. Potenzialità che lasciano ben sperare per il futuro.

«È stata una grande esperienza all’Elba – commentano Dalmazzini e Ciucci – Abbiamo davvero imparato molto e ci siamo resi conto che per andare forte sull’asfalto dobbiamo rivedere alcune cose. Il bilancio è comunque positivo trattandosi della prima gara: abbiamo capito i nostri errori e dove dobbiamo migliorare. L’inizio su questo fondo è stato buono, di sicuro le prossime gare saranno in crescita. Adesso la concentrazione è tutta rivolta al Rally di Roma».

Dopo la trasferta elbana, in entrambe le graduatorie, quella del CIR (Campionato italiano rally) e quella del CIRA (campionato italiano rally assoluto), il team della scuderia Xrace Sport occupa la decima posizione, con tre gare in meno rispetto agli avversari.

Il prossimo impegno per Dalmazzini-Ciucci sarà dal 20 al 22 luglio, quando si correrà il Rally di Roma Capitale.