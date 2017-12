Grande festa e accoglienza per il pranzo di Natale della Croce Verde

LUCCA – Anche quest’anno tradizionale pranzo natalizio presso la sede dell’associazione. Numerosi gli ospiti, per una giornata di gioia e condivisione.

Gioia, condivisione e tanto, tantissimo calore: queste le ‘portate principali’ che si potevano leggere sul menu della Croce Verde di Lucca, in occasione dell’ormai tradizionale pranzo natalizio preparato dall’associazione.

Come ogni anno, la Croce Verde ha organizzato presso la propria sede il classico pranzo del 25 dicembre. L’evento era rivolto alle persone meno abbienti, ma anche a chi desiderava passare il Natale in compagnia, in un’atmosfera serena e coinvolgente.

Clima festoso e familiare per i numerosi ospiti della struttura, accolti dalla presidente Elisa Ricci e da tanti volontari. E dopo il pasto, ecco la sorpresa: per i più piccoli sono arrivati gli immancabili regali, portati da Babbo Natale. A seguire, in ossequio alla tradizione, l’imperdibile tombola a cui hanno partecipato i presenti.

<<Si tratta di una tradizione consolidata per la nostra associazione – ha affermato la presidente Elisa Ricci -. Un gesto di solidarietà, certo, ma che restituisce molto anche ai volontari sotto l’aspetto umano>>.