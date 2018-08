Gorfigliano Festeggia il 71° Anniversario della Madonnina dei Cavatori

GORFIGLIANO – Grande attesa in Garfagnana nel piccolo paese alle pendici del Monte Pisanino per la festa più importante dell’anno: La Madonnina dei Cavatori. Una festa che ancora oggi dopo 71 anni è molto sentita da tutti gli abitanti di Gorfigliano. Qui il marmo viene estratto dagli inizi del 1900, quando per la prima volta, un blocco di preziosissimo Blocco di Marmo “Bianco Puro” fu estratto dal Bacino Marmifero Acqua Bianca. Nel 1947 fu scolpita la Sacra Effige, una piccola statua, dai lineamenti semplici e straordinariamente dolci. A Lei i cavatori e le loro famiglie si affidano ogni giorno, ed attendono trepidanti ogni anno il primo sabato e domenica di Agosto quando la Madonnina viene portata a spalla proprio dai suoi cavatori in Località Segheria dove si celebra la festa e dove viene celebrata la Santa Messa. Questa sera (sabato 4 agosto) la Madonnina scenderà dal suo Sacello all’interno della Cava di Marmo alle ore 21:00 e ad attenderla come ogni anno ci saranno centinaia di persone. Questa edizione 2018 entrerà nella storia, in quanto per la prima volta, la festa, verrà trasmessa in diretta televisiva su NoiTv alle ore 21:00. Come da tradizione la Madonnina verrà salutata da un grande spettacolo di fuochi d’artificio che ormai può considerarsi uno tra i più affascinanti di tutta la Provincia di Lucca. I festeggiamenti proseguiranno nella giornata di domani (domenica 5 agosto) quando la Madonnina arriverà portata in processione per le vie del paese, e verrà celebrata la Santa Messa dal Vescovo di Lucca Italo Castellani nella Cappellina all’ombra dei secolari castagni. Nel pomeriggio di Domenica,alle 18:00 il saluto della popolazione e il ritorno nella Sua cava di marmo, dalla quale vigilerà e proteggerà i suoi cavatori e le loro famiglie. Nel centro del paese di Gorfigliano, nella Sala Pancetti è visibile la mostra fotografica di Yuri Damiano Brugiati dedicata proprio alla Madonnina ed ai festeggiamenti svoltisi nei vari rioni lo scorso Agosto 2017 in occasione del suo 70° Anniversario, un reportage composto da 50 fotografie in grande formato. La mostra, ad ingresso libero con orario continuato resterà aperta fino a Sabato 11 Agosto.