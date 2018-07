Golf: Pietrasanta capitale circuito under 12, in gara anche più giovane tesserato italiano

PIETRASANTA – Pietrasanta capitale nazionale del golf per ragazzi. Non calcio e volley, Pietrasanta si è conquistata un posto nel circuito under 12 promosso dal Comitato Regionale Toscano ospitato, lo scorso weekend, nel perfetto green del Golf Alisei, la quinta delle nove tappe del trofeo. In gara anche il più giovane golfista italiano, 5 anni appena compiuti: lui si chiama Emilio Berti. Per lui ben 64 colpi. In gara un altro fenomeno tutto locale, Matilde Andreozzi, prima atleta del circolo pietrasantino ad raggiungere il brevetto federale.

Alla giornata hanno partecipato l’Assessore allo sport del Comune di Pietrasanta, Andrea Cosci e Manola Neri responsabile dei circolo di Pietrasanta ed anche collaboratrice dell’attività giovanile del Comitato Regionale. La vicinanza per questo sport dell’amministrazione comunale Mallegni prima, Giovannetti oggi, è sempre stata molto alta a conferma della volontà di ampliare le opportunità offerte dal territorio dal punto di vista sportivo ed anche turistico. “Lo sport – spiega Cosci – è uno strumento turistico importante su cui continuare ad investire soprattutto nei mesi di bassa stagione. Il nostro è un territorio ricco di associazioni e realtà sportive che dobbiamo solo mettere in condizioni di fare dotandole anche di strutture adeguate e funzionali. La Cittadella dello Sport

Ma vediamo tutti i risultati. Nella classifica Oro maschile vittoria di Niccolò Ciribì del Golf Quarrata con 43 colpi, secondo Luca Rimauro del Golf Esse con 45 colpi. Nella classifica femminile sempre della categoria Oro vittoria di Sofia Greco con 50 colpi, seguita a tre colpi da Cloè Montefusco del Golf Quarrata. Nella Classifica Rossi maschile vittoria di Nico Salerno del Golf Quarrata con 40 colpi e secondo classificato Dimitri Venturini sempre del Golf Quarrata con 44 colpi. Nella classifica rossi femminile primo posto per Emma Michelucci del Golf Alisei con 60 colpi. Nella classifica Verdi Gialli maschile vittoria, la quinta di fila, di Riccardo Composto del Golf Quarrata con 34 colpi, seconda piazza per Edoardo Terrini del Golf Castelfalfi con 38 colpi. Nella classifica femminile è risultata vincitrice Viola Guerrini del Golf Valdichiana con 61 colpi.