Gli studenti del “Boccherini” in tournée in Svizzera

LUCCA – Hanno iniziato il 2018 con una promettente trasferta in Svizzera alcuni studenti, ex allievi e docenti dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. Quattro concerti in altrettante sale della Confederazione elvetica, inseriti nell’organico dell’Orchestra Cappella toscana Giovanni Bria. La tournée ha riscosso un notevole successo grazie al nucleo di strumentisti provenienti dall’Orchestra dell’ISSM “L. Boccherini”, all’impegno del vice direttore dell’istituto, GianPaolo Mazzoli, e al contributo organizzativo del soprano Laura Niculescu.

L’Orchestra Cappella toscana si è esibita nella cattedrale di Lachen, nella Sala barocca del monastero di Einsiedeln, nell’abbazia di Sankt Otmarsberg e, infine, nella cattedrale di Ruti, e ha proposto un programma vario e impegnativo, spaziando dal Concerto n. 2 per chitarra in re maggiore di Antonio Vivaldi alla Sinfonia n. 4 in re minore op. 12 G 506 (La casa del diavolo) di Luigi Boccherini, passando per il Concerto per corno n. 4 KW 495 di W. A. Mozart, il Concertino per clarinetto e orchestra in si bemolle maggiore di Gaetano Donizetti e la Fantasia da concerto di Luigi Bassi per clarinetto e pianoforte di Giuseppe Verdi.

L’Orchestra Cappella toscana Giovanni Bria si era esibita per la prima volta in assoluto a Lucca, all’auditorium di piazza del Suffragio, nel novembre scorso. Composta da ventinove musicisti, unisce il talento degli studenti dell’istituto lucchese all’esperienza di alcuni ex allievi e docenti.