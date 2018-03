Gli scatti di Bruno Madeddu in mostra a Seravezza fino all’8 aprile

SERAVEZZA – Quasi un’autobiografia emozionale quella che Bruno Madeddu presenta fino a domenica 8 aprile alla Galleria La Seravezziana di piazza Carducci nell’ambito della quindicesima edizione di Seravezza Fotografia. Immagini come appunti di viaggio, che fissano l’emozione di un incontro, di un momento magico, di una scoperta.

Che rivelano la profonda empatia dell’autore per il mondo che lo circonda, la sua originale visione dei luoghi, l’afflato con le persone. La mostra, dal titolo “Appunti di Vita”, raccoglie ventinove immagini in bianco e nero selezionate da Carlo Ciappi e Ivo Balderi fra le migliaia che Madeddu ha realizzato nel corso dei suoi viaggi più recenti. Un lungo percorso che muove dall’est europeo – con lo scatto simbolo dell’esposizione, premiato dalla FIAF come foto dell’anno 2017 –, per proseguire in direzione Nepal e India, tornando poi verso la moderna civiltà delle capitali europee e chiudersi nella Sardegna che è la terra d’origine dell’autore, nativo di Cagliari ma cresciuto a Sarzana.

«Sono immagini che mettono al centro l’uomo, che esprimono la mia voglia di comunicare, di capire le situazioni, di conoscere e farmi conoscere», spiega Madeddu. «I luoghi in realtà non sono così importanti. Scattare davanti a casa o a diecimila chilometri di distanza, per me, non fa differenza».

Il curatore Carlo Ciappi ha compiuto la sua selezione cercando di far risaltare l’originalità dello stile di Madeddu, capace di dare sempre un taglio personale alle immagini, badando molto all’emozione del momento e al modo in cui essa può essere veicolata con immediatezza verso il pubblico. «Le immagini raccontano di una bellezza autentica, priva di orpelli superflui e non utili all’intuizione della situazione fotografata», spiega Ciappi. «Bella fotografia, quindi, meglio dire altamente icastica, perentoriamente descrittiva, al punto da far ascrivere di diritto Madeddu nel novero degli artisti capaci di portare avanti la buona fotografia».

Bruno Madeddu ha iniziato a scattare giovanissimo, crescendo da autodidatta attraverso pellicola, polaroid e infine digitale e studiando le opere dei grandi maestri. In carriera ha raccolto diverse onorificenze e totalizzato tremila ammissioni ai concorsi FIAF e FIAP, con oltre duecento vittorie e molti premi vinti in Italia e all’estero. Ha all’attivo oltre sessanta mostre fotografiche in varie città italiane, due collettive internazionali e due distinti progetti nel Circuito mostre FIAF.

La mostra “Appunti di Vita” è ad ingresso libero e si può vistare dal lunedì al sabato (chiuso il martedì) con orario continuato 9:00-20:00. Info: 0584 757443, 0584 756046, segreteria@nullterremedicee.it, www.seravezzafotografia.it