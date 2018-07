Gli Hollywood Vampires fanno ‘spettacolo’ ed entusiasmano il pubblico

LUCCA – Che fosse un concerto-evento nessuno lo aveva mai messo in dubbio. E, infatti, è stato un concerto-evento. Puntualissimi, gli Hollywood Vampires sono saliti sul palco alle 21:31 e hanno dato vita a una serratissima scaletta di cover di altissimo livello.

Un concerto divertente, nel senso che chi assiste al live non può che divertirsi di fronte a una compagine di musicisti di primissimo livello e tre superstar. Che poco concedono al pubblico, ma tanto danno in termini di esibizione.

Joe Perry, a dispetto delle voci che lo volevano in declino, ha dimostrato di essere il chitarrista di sempre: bravo e preciso non sbaglia un colpo. Certo, dei tre è quello che rimane più in ombra, ma questo è abbastanza normale quando dividi il palco con due ‘mostri sacri’, ognuno nel suo campo.

La piazza – erano circa 6mila 500 gli spettatori presenti – in buona parte era lì per vedere (più o meno) da vicino il buon Johnny Depp, il quale, in tutta la sua bellezza, ha smentito le voci che lo volevano malato, dimagrito o comunque in pessime condizioni. No. Non si può davvero dire che stia male. Il ‘pirata’ ha ‘rubato’ non pochi cuori nella serata di ieri, con la sua chitarra, ma soprattutto con la sua (sempre ammiccante) presenza.

Il mito però è Alice Cooper che davvero non dimostra i suoi già compiuti 70 anni. Voce all’altezza della situazione fino alla fine, presenza scenica da vendere, carisma pure da vendere. Con i suoi vestiti che rimandano all’immaginario vampiresco, con quel trucco che lo ha caratterizzato per tutta la carriera, ha dominato lo show.

Il concerto, decisamente non lungo, un’ora e 35 minuti in tutto, è divertente e scorre via. Certo, la sensazione è quella di essere di fronte a una cover band di lusso, ma pur sempre di una cover band. Divertono, fanno cantare e ballare il pubblico, l’immagine di tutti è curatissima e i musicisti davvero bravi. Ma l’arte, quella è un’altra cosa. E la magia che certi concerti riescono a sprigionare, qua, no, non c’è.

[Foto: Laura Casotti]