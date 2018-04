Gli ‘eroi normali’ visti da bambini e ragazzi per due giorni protagonisti all’ex Real Collegio

LUCCA – ‘Eroi e super-eroi, uomini e donne che hanno trasformato

l’Impossibile in possibile’ è il titolo della mostra che l’associazione “Scuolina Raggi di Sole “ ha organizzato in collaborazione con Unicef Comitato Provinciale di Lucca, Amnesty International, Anpi e Lucca Comics and Games.

L’evento si svolgerà al Real Collegio nei giorni di sabato 28 e domenica 29 aprile e sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Il tema proposto alle scuole voleva essere un’occasione per riuscire a far riflettere i ragazzi, i bambini e gli adulti sulle potenzialità insite in ogni persona. Altro aspetto, alla base della scelta tematica, è stata la considerazione che le peculiarità che contraddistinguono ogni individuo possono permettere di trasformare ciò che è percepito come limite, in vera e propria potenzialità. In altre parole, la mostra si pone come la risultante di un percorso basato sul bisogno educativo delle giovani generazioni di trovare modelli di riferimento, frequentemente individuati in vari personaggi, reali o fantastici, più o meno in linea con la legalità e con le aspettative sociali condivise. La riflessione sull’identità dell’eroe, del super eroe e dell’anti-eroe, le discussioni sull’argomento e la produzione di vari elaborati realizzati

dagli alunni saranno l’oggetto specifico della mostra.

Si tratta di un’occasione per sensibilizzare gli adulti sul tema dei Diritti Umani e dei Bambini e degli Adolescenti partendo dalla prospettiva dei più giovani.

All’iniziativa hanno aderito numerose scuole del territorio lucchese, ma vi sono elaborati provenienti anche dalla Versilia e da Pisa. Nell’ambito della mostra, sarà dedicato uno spazio espositivo al Premio Agesc 2018, nel quale saranno esposti elaborati grafici e scritti riguardanti i temi della Pace e dei Diritti Umani.

L’Anpi proporrà la riflessione su alcune figure “eroiche” che hanno contraddistinto la storia d’Italia e in particolare la Storia locale.

Gli eroi di ieri, di oggi e della fantasia si potranno ammirare negli elaborati dei ragazzi. Alla mostra saranno esposti disegni e plastici, sarà possibile leggere testi narrativi o

poetici, oppure giocare con gli eroi della fantasia, inoltre sarà rappresentato uno spettacolo teatrale dal titolo “Eroi di Classe”, scritto e messo in scena da alunni di terza

media. Nella Vision della “ Scuolina Raggi di Sole” si legge: “…e dalla fuliggine della nebbia filtrano i Raggi di Sole, che rendono bello o perlomeno accettabile quello che prima faceva paura…”, in questa prospettiva, la mostra non vuol chiudere un argomento, ma aprire un dibattito intergenerazionale e interculturale sul mondo degli eroi e sulle potenzialità insite in ogni essere umano di superare gli ostacoli e di vincere le paure e le incertezze.