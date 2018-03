Gli atleti della Pugilistica Lucchese insigniti del Pegaso d’Oro

LUCCA – La Pugilistica Lucchese oltre all’attività sportiva ormai estesa in ogni settore del Pugilato sia a livello giovanile , agonistico e professionistico raccoglie consensi anche in ambito istituzionale portando il nome della Città di Lucca ben oltre i confini provinciali, regionali e nazionali anche con importanti trasferte internazionali . Nel 2017 ben quattro atleti della società lucchese hanno indossato la canottiera tricolore conquistando 4 campionati italiani : nella Light Boxe Martina Morotti per la categoria Junior ( 45/55 kg ) e Nicola Santi ( Junior oltre 80 kg ) mentre Lorenzo Frugoli ha vinto il titolo nel pugilato categoria schoolboy 65 kg al pari di Samuele Giuliano campione schoolboy ma nei 75 kg .

I quattro campioni di pugilato lucchesi che si sono distinti in competizioni sportive di livello nazionale saranno premiati il prossimo 5 Febbraio con la consegna del Pegaso per lo Sport 2017 dal Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi , la manifestazione si terrà presso il Teatro della Compagnia in Via Cavour a Firenze . Un riconoscimento dei risultati conseguiti dagli atleti ma anche un ulteriore affermazione della Pugilistica Lucchese eccellenza dello sport della nostra città che ha già ricevuto come squadra il prestigioso riconoscimento nel 2016 dopo la conquista del “Trofeo Coni 2015 “ .

Riconoscimento anche per il giovanissimo Leonardo Bruni che partecipa già da alcune stagioni ai Criterium Regionali giovanili di Pugilato ( campione Toscano categoria cuccioli nel 2016 e nel 2017 e 4° assoluto alle finali nazionali del 2016 ma anche vincitore del Trofeo Coni nel 2015 ): Leonardo che vive e risiede a Castelfranco di Sotto sarà premiato con “La chiave al Merito “ iniziativa organizzata dal Comune di Castelfranco di Sotto ,premiazione per gli atleti castelfranchesi che si sono distinti per meriti sportivi sabato 31 Marzo presso il Teatro della Compagnia a Castelfranco .