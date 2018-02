Gli appuntamenti elettorali di Piero Landi (M5S)

LUCCA – Piero Landi, candidato M5S al collegio uninominale della lucchesia sarà domani a Viareggio e Lucca per l’iniziativa di divulgazione itinerante del programma nazionale M5S. Landi, insieme ai candidati M5S del collegio plurinominale territoriale di riferimento e agli attivisti locali, saranno a disposizione della cittadinanza per raccontare i 20 punti del programma M5S.

per “20 PUNTI PER LA QUALITA’ DELLA VITA – PROGRAMMA M5S”

c/o Piazza Mazzini – Viareggio, ore 11

c/o Piazza San Frediano – Lucca, ore 15:30