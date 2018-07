Gli appuntamenti del week end del Giugno Porcarese

PORCARI – Si chiama Giugno Porcarese, la VI Edizione della kermesse di eventi che quest’anno eccezionalmente attraverserà tutta l’estate con fitto calendario di appuntamenti ed iniziative in grado di trasformare la città di Porcari in un grande palcoscenico.

Il Comune di Porcari, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e le innumerevoli realtà private del territorio, anche per quest’anno salutano l’arrivo dell’estate 2018 con un corollario di appuntamenti ludici e culturali, dedicati a tutte le famiglie.

Sabato 14 luglio • IL MUSICAL “LASCIATECI LE FIABE”

A cura del Coro Arcobaleno di Lucca, sul palco de Giugno Porcarese il musical scritto da Cristina Torselli: una divertente fiaba e come tutte le fiabe, con il suo lieto fine! Un contrasto fra i personaggi tradizionali creati per insegnare e per aiutare i bambini nella crescita, e i moderni violenti mostri. La serata sarà dedicata alla famiglia e al pubblico dei più piccoli!

Domenica 15 Luglio • SABOR DE CUBA

Tornano il ritmo incalzante della musica e i passi semplici e ammiccanti di Salsa de Alma che ci trasporterà per una notte a Cuba. Chi almeno una volta ha provato a ballare salsa cubana e balli caraibici affini, sa che è difficile non lasciarsi trascinare! Cominceremo alle 21 e fino alle 22 insieme a Georfis Delgado e Anna Monterotti prenderemo confidenza con le basi della Salsa e della Bachata. Dalle 22 il divertimento è per tutti con lo Staff della scuola “Salsa De Alma” al completo, che con animazione a ritmo di musica, coinvolgerà i presenti in una serata davvero caliente!