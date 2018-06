Gli ‘Aperitivi delle Idee’ sbarcano a Capannori e parlano di turismo

CAPANNORI – “Game of Tourism”, questo il titolo del quinto appuntamento degli “Aperitivi delle Idee”, che si terrà domani, giovedì 21 giugno, alle 18 al Polo culturale Artémisia, a Capannori. L’incontro dedicato al mondo del turismo e dell’ospitalità vedrà protagonisti Ezio Scatolini (Labor Play) e Bruno Bertero (Promo Turismo Friuli Venezia Giulia) ed è organizzato da Fondazione Campus in collaborazione con Fondazione Banca del Monte di Lucca, Scuola IMT Alti Studi Lucca, i comuni di Lucca e Capannori e il Polo Tecnologico di Capannori.

Gli ospiti coinvolgeranno i partecipanti in un vero e proprio gioco di ruolo, guidato dalla competenza di Labor Play, spin-off dell’Università degli Studi di Firenze che opera nell’ambito della formazione. L’obiettivo è unire formazione e didattica a dinamiche ludiche. I partecipanti potranno contribuire allo sviluppo di nuovi itinerari e proposte di viaggio applicabili al territorio lucchese, forti anche della testimonianza e dell’ispirazione di Bertero, che da anni opera nel settore della promozione del territorio.

Come i quattro precedenti appuntamenti anche questo “Aperitivo” si svolgerà come una chiacchierata informale, un confronto e un contatto diretto tra “relatori” e “pubblico”, in modo da poter favorire lo scambio e la contaminazione di idee e di nuove iniziative imprenditoriali. Il format degli “Aperitivi delle Idee” è nato infatti come un’occasione di incontro tra imprenditori e giovani: i primi si raccontano, ripercorrendo i passi e gli ingredienti del loro successo, ma anche i momenti di difficoltà, le nuove esigenze del mercato e le prospettive future legate soprattutto alle innovazioni tecnologiche che sono sempre più la chiave di volta per dare vita a nuove produzioni. I giovani, forti delle loro competenze aggiornate, propongono nuove idee imprenditoriali da sviluppare, magari tramite la nascita di start-up in grado di collaborare con aziende già presenti e affermate sul territorio.

Gli “Aperitivi delle idee” si interrompono per l’estate e riprenderanno a settembre con un nuovo ciclo di incontri.