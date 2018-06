Giovedì al San Micheletto recital di Paola Massoni su arie pucciniane

LUCCA – Giovedì 7 giugno alle ore 21:15 nella Sala dell’Affresco all’interno del suggestivo Complesso di San Micheletto, Lucca, avrà luogo il Recital TRA LIRICA E POP del soprano e cantautrice Paola Massoni che, prossima alla sua partenza per Budapest dove interpreterà a metà mese arie del repertorio pucciniano in un concerto con orchestra, si esibirà con un ensemble da camera tutto al femminile con Glenda Poggianti al pianoforte, Anastasia Ossipova al violino e Elena Giannesi all’oboe, in un programma assolutamente particolare tra tradizione e innovazione.

Il Concerto è organizzato dall’Accademia Kalliope con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’ingresso prevede un biglietto di soli 8 € che può essere acquistato direttamente sul posto, mentre per i bambini e gli studenti il concerto è assolutamente gratuito: un modo per incoraggiare i giovani alla partecipazione agli eventi culturali di cui Lucca è assolutamente città ricca e degna di nota.