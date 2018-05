Giovedì ad Artemisia si parla della Prima Guerra Mondiale

CAPANNORI – Giovedì 24 maggio i professori Massimo Dal Poggetto, Pilade Ciardetti e Paola Gobbi proporranno l’interessante incontro “Penne in Trincea” alle 16 al Polo Culturale Artemisia, Via dell’Aeroporto a Tassignano (Capannori). «Il Piave mormorava/, calmo e placido, al passaggio/ dei primi fanti il 24 maggio». In questo giorno del 1915, l’Italia entrava in guerra contro gli Imperi centrali, gettandosi nella Prima Guerra Mondiale dieci mesi dopo l’inizio delle ostilità in Europa. Si ricorderà l’evento attraverso la lettura di brani tratti da “Un diario inedito della Grande Guerra, Carso 1916-1917”, di Antonio Pegazzano ed altre testimonianze, lettere e poesie.