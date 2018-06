Giovedì a Seravezza si proietta ‘Una questione privata’ dei fratelli Taviani

SERAVEZZA – È un evento legato alla storia e alla Memoria quello che inaugura la rassegna cinematografica che prenderà il via Giovedì 14 Giugno al Cinema Scuderie di Seravezza (LU): grazie alla collaborazione tra il Comune di Seravezza, l’ANPI, il Comitato Amos Paoli e il Cinema Scuderie tornano in Versilia una serie di appuntamenti esclusivi legati a doppio filo alle vicende del partigiano medaglia d’oro al valore militare per il suo impegno sulla linea gotica.

Sarà il film ‘Una questione privata’ dei fratelli Taviani in proiezione unica il 14 Giugno alle 21:30 a rappresentare inoltre un doveroso ricordo di Vittorio Taviani, scomparso recentemente: il cinema dei Taviani ha attraversato oltre 50 anni di produzione e molti secoli della storia d’Italia, raccontando piccole e grandi vicende storiche e riadattando, come nel caso del celebre romanzo di Beppe Fenoglio, vicende legate alla guerra e alla resistenza. Qui il protagonista è il partigiano Milton, in un viaggio alla scoperta di sé stesso e della barbarie della guerra.

Il film è stato presentato al Toronto film festival e nella selezione ufficiale della Festa del cinema di Roma nel 2017 e recentemente è stato acquisito da Amazon per la distribuzione in streaming negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in India. Nel cast spicca Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot, Non essere cattivo, Trust) al fianco di Valentina Bellè (I medici) e Lorenzo Richelmy ( I Liceali, La ragazza nella nebbia).

La rassegna proseguirà Giovedì 21 Giugno con il documentario Pertini il combattente di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo e il 28 Giugno con La memoria degli ultimi di Samuele Rossi, alla presenza del regista. Ogni evento avrà un biglietto di ingresso di 4€, mentre per chi vorrà partecipare all’intera rassegna è previsto un abbonamento di 9€.