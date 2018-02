Giovedì 8, primo evento di Carneval Fortebambino 2018 a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – Giovedì 8 febbraio è atteso il primo evento, una festa completamente dedicata ai bambini e che inizierà alle ore 15.00, in piazza Garibaldi. Sarà un carnevale cucito sulla musica e tradizione per l’edizione 2018.

In questo modo Forte dei Marmi recupera la sua storia, il folklore dei vecchi carnevali, la satira delle mascherate e soprattutto la musica, vera protagonista di quest’anno tanto da affiancare al Carneval

Fortebambino il titolo “Musica Maestro!”.

L’assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Corallo ha voluto realizzare un progetto che pescasse dal passato per trasferirlo nel presente, non solo per non dimenticare da dove arriva il Carnevale e quello che ha contato per il Paese, ma come omaggio a chi ne ha fatto parte e contribuito a scriverne le pagine e come dono alle generazioni di oggi perché possano ripartire anche dalle tradizioni.

I bambini degli asili Giorgini e Caranna e delle scuole primarie Carducci, Pascoli, Don Milani e Canossiane hanno partecipato, nelle settimane scorse, ai laboratori musicali, allestiti nelle frazioni e nelle scuole con la collaborazione dell’associazione Il Mandala, insieme agli autori delle nuove canzoni scritte appostitamente per questa edizione del Carnevale. Anche i nidi Madre Maria e Moscardino sono stati coinvolti nella preparazione dello spettacolo.

I bambini si esibiranno sul palco montato in piazza Garibaldi, dopo un omaggio alle canzoni scritte da Emilio Tarabella. Quattro le canzoni realizzate ed ispirate alla bibliografia o vecchi testi legati al Carnevale fortemarmino: “Carneval Funky” di Aldo Castrucci e Claudio Lari (primarie Don Milani e Canossiane), “Il carro non ci passò” (primarie Pascoli e Carducci), “Vai Mascherina” di Marco Macchiarini (asilo Caranna) e “Forti Eroi” di Dino Mancino e Caterina Ferri (asilo Giorgini).

La realizzazione della canzone ufficiale del Carnevale è stata affidata a due autori della manifestazione canora per bambini più importante di Italia “Lo zecchino d’oro”, Mario Gardini e Marco Iardella. “E Carneval Fortebambino” sarà cantata dai bambini tutti insieme. In piazza Garibaldi, oltre all’allestimento di punti gioco legati alla musica, saranno presenti tutto il pomeriggio i laboratori di cartapesta a cura del Carnevale di Viareggio.

“Desidero ringraziare – afferma Anna Corallo assessore alla Pubblica Istruzione – la Fondazione Carnevale di Viareggio con cui abbiamo intrapreso quest’anno un rapporto di collaborazione. Oltre ai maestri che insegneranno ai nostri bambini ad usare la cartapesta e ai tre mascheroni che addobberanno la piazza, siamo stati invitati a partecipare ufficialmente alla sfilata di martedì grasso, corso ripreso dalla Rai, con una mascherata rappresentativa, ideata e realizzata dalle mamme per la banda cittadina La Marinara, con cui avrò l’onore di sfilare personalmente”.