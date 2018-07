Giovedì 5 luglio: Cartolina pucciniana “Trittico”, in collaborazione con Virtuoso & Belcanto Opera

LUCCA -È dedicata a Trittico, nel centenario della prima rappresentazione avvenuta al Metropolitan di New York il 14 dicembre 1918, la Cartolina pucciniana in programma giovedì 5 luglio (ore 18) in piazza Cittadella, davanti al Puccini Museum – Casa natale. Dal dramma grandguignolesco nella periferia parigina di Tabarro alla struggente vicenda di Suor Angelica ambientata nella clausura di un convento senese, fino alla sferzante ironia del Gianni Schicchi nella Firenze di fine XIII secolo, Trittico offre all’ascoltatore una gamma infinita di emozioni e suggestioni.

La Cartolina Trittico – una selezione di arie, duetti e concertati tratti dai tre atti unici – sarà l’occasione per ascoltare le migliori voci selezionate dal Progetto Opera di Virtuoso & Belcanto, in corso al Teatro San Girolamo proprio in questi giorni con docenti del calibro di Dimitra Theodossiou, David Rendall e Salvador Carbò (Tecnica vocale), Ross Craigmile e Massimo Morelli (Repertorio), Aldo Tarabella e Dongmi Grace Lee (Arte Scenica). Accompagnati al pianoforte da Massimo Morelli, si esibiranno in Tabarro Marina Gubareva (Giorgetta), Tiziano Barontini (Luigi) e Ricardo Crampton (Michele), in Gianni Schicchi Antonella Biondo (Lauretta), Santiago Induni (Rinuccio) e Ricardo Crampton (Gianni Schicchi) e in Suor Angelica Johanna Lehesvuori (Suor Angelica) e Marina Serpagli (Zia Principessa).

Posto unico 12 euro; ridotto 10 euro per chi presenta il biglietto della mostra “Per sogni e per chimere. Giacomo Puccini e le arti figurative”. Acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320, email: biglietteria@nullteatrodelgiglio.it) e al Bookshop del Puccini Museum – Casa natale (tel.0583.584028, info@nullpuccinimuseum.it, www.puccinimuseum.it).

Aggiungendo 5 euro al prezzo del biglietto si può acquistare il pacchetto “concerto + visita guidata al Puccini Museum – Casa natale”.