Giovedì 18 il consiglio comunale a Seravezza

SERAVEZZA – l Consiglio Comunale di Seravezza torna a riunirsi giovedì 18 gennaio alle 17:30. Tra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno figurano l’approvazione del regolamento per la concessione di patrocini e per le collaborazioni, un provvedimento per la riduzione della fascia di rispetto del cimitero di Cerreta Sant’Antonio, due interventi di natura urbanistica relativi all’area produttiva di via Fonda, in località Marzocchino. Il Consiglio Comunale sarà inoltre chiamato a sostituire il consigliere di maggioranza Lorenzo Gabrielli in seno all’assemblea dell’Unione dei Comuni della Versilia. Per motivi di carattere professionale, nel corso del 2018 Gabrielli non potrà infatti garantire la propria presenza alle adunanze dell’Assemblea e alle riunioni delle commissioni. Nei giorni scorsi ha così comunicato con dispiacere di dover rinunciare all’incarico di consigliere dell’Unione dei Comuni ricevuto nel dicembre 2016. In sostituzione di Lorenzo Gabrielli verrà proposta al Consiglio Comunale la candidatura dell’assessore al sociale Orietta Guidugli.