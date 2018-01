Giovani “Liberi e Uguali”: nasce il comitato territoriale

LUCCA – <<Mercoledì 24 gennaio alle ore 21:00 si costituirà presso l’ARCI di Via dello Stellario a Lucca, il comitato territoriale giovanile di Liberi e Uguali. Tutti i ragazzi e le ragazze interessati sono invitati a partecipare.

Sarà l’occasione per riflettere sulla nuova proposta portata avanti dai giovani di Liberi e Uguali per i giovani: nasce con l’obiettivo di rimettere al centro l’occupazione giovanile, combattendo lo sfruttamento sotto forma di lavoro precario, stage e tirocini sottopagati.

No alla logica dei bonus che non tengono conto delle enormi disuguaglianze del paese ma investire sull’università, sulla ricerca e sulla scuola pubblica per garantire un futuro alle nuove generazioni e offrire garanzie a chi ha sofferto di più in questi anni di crisi economica.

Il comitato giovanile di LeU nasce con l’obiettivo di declinare queste nostre idee alternative tra le persone, casa per casa, strada per strada con la convinzione che ci sia la necessità di opporre alle discussioni sterili sui social network e nei talk show un confronto nel merito tra i cittadini, con chi quotidianamente vive sulla propria pelle queste difficoltà>>.

Andrea Sarti

Comitato Giovani