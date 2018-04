Giovane dipendente dell’Undici Undici perde la vita in un incidente stradale sulla Pesciatina

CAPANNORI – Non è servita a niente la corsa in ospedale per il giovane di 26 anni, Davide Surace, sbalzato dall’impatto con un auto dalla sella del suo motorino ieri sera, mentre tornava a casa, all’incrocio tra via dell’Ave Maria e la via Vecchia Pesciatina, all’altezza di Lunata, nel comune di Capannori.

Erano da poco passate le 8 di sera, quando il ragazzo ha svoltato verso la via Pesciatina, finendo contro una Punto alla cui guida era un uomo residente nel comune di Capannori che procedeva in direzione di Lammari e che ha dato l’allarme alla centrale operativa del 118. Immediatamente si sono attivati i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze, ma le condizioni del ragazzo sono apparse fin da subito molto gravi. Il tentativo estremo di un trasferimento al pronto soccorso non è servito a salvare la vita al ragazzo che è deceduto durante il tragitto.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per determinare le cause e la dinamica dell’incidente.

Il giovane lavorava al noto locale lucchese ‘Undici Undici’ e il titolare ha disposto che, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia, il locale resterà chiuso per tutta la giornata di oggi.