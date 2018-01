Giorno della Memoria: il programma 2018 del Comune di Camaiore

CAMAIORE – In occasione del Giorno della Memoria 2018, il Comune di Camaiore ha organizzato una serie di eventi per commemorare le vittime dell’olocausto. Il tema che fa da fil rouge in questo 2018 è la soppressione dei disabili nella Germania nazista. L’intero programma è stato organizzato in collaborazione C.RE.A. Cooperativa sociale, l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Lucca, l’Anffas Toscana, l’A.N.P.I., Amnesty International sezione italiana e l’Istituto Superiore Chini Michelangelo, con il patrocinio della Provincia di Lucca e della Regione Toscana.

Il programma si divide in due parti la prima nei giorni precedenti e in occasione della giornata, la seconda nella giornata del 2 febbraio. Si inizia lunedì 22 gennaio, alle ore 11.00 presso l’Auditorium dell’Istituto Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore con l’inaugurazione della mostra curata da ANffAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazione) dal titolo “Perché non accada mai più. RICORDIAMO”. Interverrà Armando Sestani, operatore C.RE.A. e Vicepresidente dell’ISREC (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea). La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00 fino al 2 febbraio. Venerdì 26 gennaio, vigilia del Giorno della Memoria, si terrà presso il Centro Diurno Cimbilium (via Fanin 11 a Camaiore), una conferenza a cura della Cooperativa sociale C.RE.A. dal titolo “Vite indegne di essere vissute: Aktion T4 – un percorso di conoscenza”.

Venerdì 2 febbraio, dalle ore 09.00, il Cinema Borsalino ospiterà la proiezione riservata agli studenti dell’Istituto Chini-Michelangelo del film “Nebbia in agosto” di Kai Wessel che racconta la vera storia di Ernst Lossa, eugenizzato all’età di quattordici anni in un ospedale psichiatrico tedesco solo perché era un nomade. Interverrà nell’occasione il Prof. Michael Von Cranach, psichiatra bavarese che ha contribuito a portare alla luce le vicende del tragico Programma Aktion T4 messo in atto dai nazisti. L’Intervento del Prof. Von Cranach e la proiezione del film saranno replicati alla sera, alle ore 20.30, a favore dell’intera cittadinanza a biglietto d’ingresso ridotto.

Nel pomeriggio alle ore 16.00, presso la Sala Consiliare “Pierantonio Graziani” del Comune di Camaiore, verrà presentato il libro “Nel campo dei fiori recisi – Scampoli di olocausto” del poeta e scrittore Francesco Belluomini. Interverranno nell’occasione Rosanna Lupi, il critico letterario Marco Ciaurro, Fabio Pezzini in veste di medico.