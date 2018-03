Giornata Nazionale del Paesaggio: tre le iniziative ad Altopascio

ALTOPASCIO – In occasione della Giornata nazionale del paesaggio, in programma il 14 marzo di ogni anno, l’amministrazione comunale insieme con la Soprintendenza ABAP di Lucca e Massa-Carrara propone tre iniziative rivolte a studenti, cittadini e operatori economici.

Si comincia alle 9.30 di mercoledì 14 con la visita guidata nella Riserva naturale del Lago di Sibolla, riservata agli studenti altopascesi: dal centro visite fino al lago, attraverso i camminamenti nel bosco alla scoperta di un’area umida preziosa e a molti ancora oggi sconosciuta, scrigno di biodiversità e habitat ideale per numerose specie vegetali e animali.



Inoltre, sempre per mercoledì 14 è previsto un altro momento di conoscenza: alle 17.30 in Sala Granai (piazza Ospitalieri) saranno illustrati alla cittadinanza e alle imprese del territorio i progetti messi a punto dall’amministrazione comunale per recuperare, riqualificare e riportare a nuova vita alcuni monumenti e beni storico-artistici del paese.



“L’Art Bonus, mecenatismo del paesaggio”, questo il nome dell’evento, utile anche per spiegare lo strumento dell’Art bonus, grazie al quale i privati – siano essi associazioni, cittadini o aziende – possono contribuire al restauro e al mantenimento del patrimonio pesaggistico e culturale del proprio territorio. I mecenati, cioè coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, potranno godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta (pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate).

Il programma, infine, giunge a conclusione sabato 17, alle 10 nel Loggiato Mediceo di piazza Garibaldi, con un racconto inedito su Altopascio, attraverso alcuni esempi del paesaggio locale, dal Sibolla all’area industriale fino alla Via Francigena con l’abbazia di Badia Pozzeveri, nella peculiare evoluzione del loro rapporto con la comunità.



La Giornata nazionale del paesaggio è una manifestazione promossa dal Mibact e voluta per promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini riguardo i temi e i valori della salvaguardia dei territori.