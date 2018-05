Amici a quattro zampe più sicuri con il microchip: appuntamento con l’Anpana e l’Asl alla Terrazza Petroni

LUCCA – Una mattinata da dedicare ai nostri amici a 4 zampe: è la proposta di Anpana Onlus di Lucca che organizza domani (19 maggio), a partire dalle 10 al bar edicola ‘La Fenice’ sulla Terrazza Petroni al Foro Boario sul Parco Fluviale, la sesta edizione della ‘Giornata del Microchip’.

Un veterinario dell’Asl sarà a disposizione di tutti gli umani con un quattro zampe che ancora non ha il microchip, per inserire l’apparecchio a una tariffa notevolmente ridotta: solo 20 euro a fronte dei normali 31,50. Chi desidera inserire il microchip dovrà presentarsi con la fotocopia di un documento di identità e il codice fiscale.

«Il microchip non è solo obbligatorio – dicono all’Anpana – ma è anche decisamente molto utile in caso i nostri amici si perdano o scappino. Serve, infatti, a chi trova un animale, per restituirlo al legittimo proprietario, che, sempre in questo modo, dimostra di esserlo».

Il microchip è una capsula minuscola di pochi millimetri di lunghezza, anallergico che viene iniettato sotto la cute dell’animale, nella regione retroauricolare sinistra del cane o del gatto.

Ma non ci sarà solo spazio per il microchip: dalle 10:30 alle 12:30 la dottoressa Roberta Riccetti, medico veterinario esperto in medicina naturale e omeopatia terrà gratuitamente un incontro con coloro che prenderanno parte alla giornata sul tema ‘Uso e abuso di detergenti e antiparassitari: quando e come farne di casalinghi e naturali’ e risponderà alle domande su questo tema.

Infine, a tutti i partecipanti sarà donato un campione di mangime offerto da Vet-Line.