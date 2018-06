Giornata conclusiva della rassegna Teatrale “D’Attimi e di Sguardi”

BORGO A MOZZANO – “D’Attimi e di Sguardi” la Rassegna di Teatro della scuola Secondaria di Primo Grado di Borgo a Mozzano è stata pensata, creata e agita per i ragazzi dall’Associazione Il Circo e La Luna residente nel Comune e che si occupa di far cultura a 360 gradi sul territorio e oltre. Direttrice artistica del progetto è l’attrice e formatrice Michela Innocenti. Con la data dell’8 Giugno la Rassegna giunge alla sua conclusione portando in scena 9 classi e i loro lavori teatrali. Da Boccaccio Passando per Cechov fino a Calvino, i ragazzi si sono cimentati con la messa in scena di , atti unici e novelle. La manifestazione nata per avvicinare i giovani al linguaggio teatrale in grado di rendere possibili nuovi spazi di espressione, ha rappresentato un importante momento formativo all’interno del programma scolastico e si svolgerà venerdì dalle 9.00 del mattino fino a sera. Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento il Comune di Borgo a Mozzano e l’Istituto comprensivo di Borgo a Mozzano.