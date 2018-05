Giornaliste internazionali alla scoperta dei luoghi cari a Giacomo Puccini

LUCCA – Per una settimana, dal 7 al 12 maggio, in occasione del progetto Buy Tuscany on the Road – Versilia sei giornaliste provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia, Spagna e Francia hanno visitato il nostro territorio alla scoperta dei luoghi significativi della vita e delle opere di Giacomo Puccini.

La delegazione, composta da giornaliste e bloggers di importanti testate giornalistiche e travel media internazionali, ha avuto l’opportunità attraverso il tour organizzato da Lucca Promos, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, di scoprire le ricchezze, i valori e le emozioni offerte dal territorio per riproporli ai propri lettori e followers.