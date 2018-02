Giorgio Simonelli a Lucca per il Festival delle Brevità Intelligente

LUCCA – Quanto è importante essere brevi in televisione? Molto, soprattutto quando i tempi sono incalzanti e le informazioni da trasmettere allo spettatore tante. Il perché ce lo spiegherà sabato 24 febbraio Giorgio Simonelli, critico televisivo, docente di Giornalismo radiofonico e televisivo all’Università Cattolica di Milano e autore di molti saggi dedicati alla tv, ospite di “Dillo in sintesi”, il festival dedicato alle “brevità intelligenti”.

Simonelli sarà il protagonista di due degli appuntamenti inseriti nel programma della manifestazione dedicata alla sintesi che si terrà a Lucca dal 23 al 25 febbraio. Il primo (in programma sabato 24 febbraio alle 10), è stato pensato e creato per dare la possibilità ai ragazzi del liceo sportivo “Fermi” di confrontarsi con un grande esperto di tv durante un incontro dal titolo “Sintesi e creatività negli highlights calcistici”. Un’occasione unica per i ragazzi per addentrarsi nei segreti del giornalismo sportivo con uno dei massimi esperti italiani di storia della televisione. L’incontro è riservato agli studenti.

Alle 17 dello stesso giorno, Simonelli parlerà de “La sintesi nella comunicazione televisiva” in una tavola rotonda in programma all’ Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara (complesso di San Micheletto) alla quale parteciperanno anche Aldo Vitali, direttore responsabile del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, e la critica letteraria Daniela Marcheschi. La conferenza è aperta al pubblico e a ingresso libero.

Giorgio Simonelli è anche uno dei quattro giurati (insieme a Vitali, Marcheschi e al giornalista Nanni Delbecchi) che decreteranno il vincitore del Premio “Dillo in sintesi”, la cui nuova formula, che quest’anno prevede una sezione dedicata ai programmi televisivi delle reti nazionali, sarà presentata proprio alla fine dell’incontro del 24 pomeriggio.

Promosso e organizzato dall’associazione “Dillo in sintesi” con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca e la collaborazione di Comune di Lucca, Ufficio Scolastico Provinciale e Fondazione UIBI, il festival in questa terza edizione propone incontri dedicati anche al cinema, all’opera lirica e alla comunicazione. Il programma completo su www.dilloinsintesi.it.