Ginnastica Ritmica: al Palasport di Lucca il 9° trofeo Irene Bacci

LUCCA – La ASD Ginnastica Ritmica organizza per il nono anno consecutivo il Trofeo Nazionale di ginnastica ritmica “Irene Bacci”. L’intitolazione del trofeo è dedicata alla fondatrice e direttrice della società sportiva lucchese ASD Ginnastica Ritmica Lucca, scomparsa nel novembre 2007, che è stata per tanti anni una personalità che ha animato, innovato e divulgato lo sport nella Provincia e Comune di Lucca. Il trofeo rispecchia la personalità di Irene Bacci, e quindi ricerca le seguenti principali caratteristiche: un livello tecnico elevato e la partecipazione di ginnaste di portata nazionale, in accordo con il carattere sempre aperto e di collaborazione che la fondatrice della ASD Ginnastica Ritmica Lucca aveva sempre mostrato.

Giunti alla nona edizione, con i riscontri ottenuti presso la Federazione Ginnastica d’Italia e con la partecipazione delle più importanti società italiane di ginnastica ritmica, è stato raggiunto lo scopo iniziale: la Città di Lucca come eccellenza e vetrina delle migliori ginnaste italiane. Il progetto di realizzare a Lucca un trofeo così importante è stato ideato e sviluppato dalla Ginnastica Ritmica Lucca con l’avallo e la collaborazione della Federazione Ginnastica d’Italia. Piena collaborazione da subito anche dal Comune e Provincia di Lucca e dal 2016 anche dalla Regione Toscana, le quali hanno sempre patrocinato l’evento e collaborato ampiamente per la disponibilità del Palasport di Lucca. Molte ginnaste che adesso sono nel giro della nazionale maggiore allenata da Manuela Maccarani, sono passate dal trofeo Irene Bacci e nel 2013 ha partecipato la pluricampionessa italiana Julieta Cantaluppi, unica partecipante italiana individualista alle Olimpiadi. In due edizioni ha partecipato una selezione olimpica delle ginnaste provenienti dalla Bielorussia, grazie al gemellaggio sportive che vede la ASD Ginnastica Ritmica Lucca e la Città di Gomel (BLR) attive da diversi anni.



L’edizione del 2018 vede ben 29 società partecipanti da tutte le regioni d’Italia, con la bellezza di 149 giovani ginnaste partecipanti. Le categorie sono 9: 1. Allieve A1, anno 2009-2010 2. Allieve A2, 2008 3. Allieve A3, 2007 4. Allieve A4, 2006 5. Junior 1, 2005 6. Junior 2, 2004 7. Junior 3, 2003 8. Senior 1, 2002-2001 9. Senior 2, 2000 e precedenti