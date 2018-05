Gimkana Western: il Debha Team alla prova nazionale di Coppa Italia

LUCCA – Sotto i riflettori nazionali della prima tappa di Coppa Italia non delude il Debha Team, che dà grande prova di sé in tutte le categorie e marca il miglior tempo assoluto nella categoria A1.

In occasione della XXXIesima edizione del ‘Salone del cavallo americano’, manifestazione fieristica svoltasi a Cremona dal 25 al 27 maggio, i cavalieri lucchesi Fitetrec-Ante hanno confermato le aspettative brillando tra i sessantadue binomi (le coppie cavallo e cavaliere) che si sono presentati alle partenze. Esordio per la piccola mascotte del gruppo, la dodicenne Aurora Lunardi su Bella, che non si è fatta intimorire dal difficile contesto dell’affollata manifestazione fieristica conquistando un bel quarto posto nella categoria Novice Junior, dando grande prova di maturità. Clelia Hobbs, che ha marcato il miglior tempo assoluto tra tutti i binomi nella categoria A1 e Tommaso Maria Masini che tra i professionisti continua a inanellare un successo dopo l’altro e conquista il secondo gradino del podio nella difficile categoria Open che in sella a Silvio ha suscitato numerosi applausi tra il pubblico con uno strepitoso secondo ‘Go’ (la manche su cui si articolano le gare). Il Debha Team ha dato prova di saper gestire le situazioni più difficili anche quando i cavalli scontavano un certo nervosismo, come nel caso della giovane Asia Pescaglini bravissima nel controllare la sua Nice Doc Caroline portando comunque a termine la gara e Daniele Poli, comunque classificatosi in finale nonostante le difficoltà incontrate dal suo cavallo, infastidito dal contesto fieristico. Infine, buoni i risultati ottenuti da Ilaria Signorini, quarta nella categoria Youth, e da suo padre David, terzo nella Non Pro

Un ringraziamento da parte di atleti e genitori va agli instancabili istruttori Antonio Del Bucchia, Davide Martinelli e Anna Maria Sironi.

Il prossimo appuntamento con la Coppa Italia è a settembre, evento abbinato alla finale del campionato italiano, in occasione dei cinquanta anni della Federazione Fitetrec Ante. Mentre il 24 giugno il Debha Team è atteso a Prato per il campionato regionale.