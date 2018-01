GiglioLab: arriva Burattini all’opera! laboratorio propedeutico

LUCCA – La magia del teatro di burattini e la formazione teatrale si incontrano nella nuova proposta di GiglioLab per l’anno 2018: Burattini all’opera!, il laboratorio propedeutico di teatro di figura condotto da Enrico Spinelli e Maria Teresa Elena, porta al Teatro del Giglio la storica compagnia di burattinai toscani Pupi di Stac creata nel 1946 da Carlo Staccioli a Firenze. Affiancato dapprima da molti validi collaboratori, fra cui lo stesso Paolo Poli, “Stac” realizzò con Laura Poli, in compagnia dal 1958, un sodalizio artistico che affinò una linea teatrale inconfondibile fatta di pupi – “marionette senza fili” animate dal basso, uniche nella tradizione italiana, sono di legno intagliato e misurano circa 60 centimetri – e baracche, veri teatrini in miniatura con sipari, quinte, fondali e due piani scenici, il palcoscenico, dove i burattini possono camminare, e un livello superiore dove appaiono nel modo più tradizionale.



Frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Liceo Artistico Musicale “Passaglia” e Compagnia Pupi di Stac, il laboratorio Burattini all’opera! si svolgerà così: in una baracca già appositamente costruita con una scenografia che rappresenta una stanza con un letto e varie suppellettili, dovranno agire quindici burattini che rappresentano i personaggi del Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Serviranno dunque le nozioni di base per una efficace animazione e il naturale movimento dei pupazzi, accompagnate da una perfetta conoscenza del libretto dell’opera pucciniana e da una precisione millimetrica nell’alternare e coordinare movimenti, spostamenti e passaggi di personaggi fra gli animatori impegnati. Ognuno degli animatori dovrà “curare” mediamente cinque burattini, dando un filo di vita a tutti e muovendo in maniera efficace ed espressiva i pupi che stanno cantando o parlando.



Il primo ciclo di otto lezioni avrà inizio mercoledì 24 gennaio e si terrà con cadenza settimanale, ogni mercoledì, dalle 17.30 alle 20.00 al teatro San Girolamo. Saranno inizialmente ammessi un massimo di 12 partecipanti; al termine dei primi otto incontri saranno selezionati 6 partecipanti per ulteriori otto incontri di laboratorio. Il costo del laboratorio, per ogni partecipante, è di € 100,00; per iscriversi, inviare un’e-mail a c.russo@nullteatrodelgiglio.it; per informazioni, chiamare il numero 349 85 62 191.