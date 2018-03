Giannoni porta la questione del cavalcaferrovia di Querceta in consiglio provinciale

LUCCA – «La Provincia di Lucca spieghi che interventi intende realizzare per garantire la sicurezza del Cavalcaferrovia di Querceta e soprattutto con quali tempistiche». Questo il contenuto dell’interrogazione presentata dal capogruppo di opposizione in Consiglio Provinciale Riccardo Giannoni e che verrà discussa nella prossima seduta.

«Sono stato contattato – spiega Riccardo Giannoni – dal capogruppo consiliare a Seravezza di “Idee in Comune” Elena Luisi che mi ha sottoposto la questione. La Provincia di Lucca nel mese di dicembre ha proceduto, attraverso un verbale di somma urgenza, ad intervenire sul Cavalcaferrovia in questione restringendo la carreggiata e limitando il peso dei mezzi in transito e la velocità di attraversamento dello stesso. Si sarebbe dovuto trattare soltanto – prosegue Giannoni – di piccoli accorgimenti in attesa di un urgente, così si esprimeva la stessa Provincia, e più corposo intervento che ad oggi, però, non si è visto. Il cavalcaferrovia, come ho potuto riscontrare dal sopralluogo effettuato assieme alla capogruppo Luisi, riveste un’importanza strategica visto che collega le due parti del comune di Seravezza divise dalla Statale Aurelia, oltre ad essere la parte terminale del collegamento tra la Garfagnana e la Versilia, ed è intensamente transitato anche da mezzi pesanti per il trasporto, in particolare, dei materiali lapidei di pregio, principale settore industriale della zona. È urgente, quindi, che La Provincia ci faccia sapere cosa intende fare e soprattutto con quali tempistiche».