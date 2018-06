Giannoni interviene sul potenziamento dello staff di Menesini in Provincia: ‘Urgente fare chiarezza’

LUCCA – «Potenziato lo staff a supporto di Menesini a Palazzo Ducale? Mi voglio augurare che tali indiscrezioni siano completamente infondate. In un momento in cui la Provincia di Lucca vive nell’incapacità di occuparsi decorosamente delle strade di competenza e delle scuole superiori (si pensi all’emblematico caso del Collegio Colombo di Viareggio) sarebbe completamente illogico che alcuni dipendenti dell’ente venissero spostati dalle loro funzioni per andare a supportare, non si capisce poi a quale fine, l’attività del presidente della Provincia, nonché sindaco di Capannori, Menesini. È urgente fare chiarezza».

Questo il contenuto dell’interrogazione presentata dal capogruppo di opposizione a Palazzo Ducale Riccardo Giannoni e che andrà in discussione nella prossima seduta.

«Ho riscontrato – spiega Giannoni – che nelle scorse settimane è avvenuta, in effetti, una mini rivoluzione all’interno degli uffici di Palazzo Ducale. Vorremmo ora capire se si è trattato di una semplice razionalizzazione degli spazi o come pare, da alcune indiscrezioni, si stia anche andando, di fatto, a potenziare la struttura a diretto supporto dell’attività della Presidenza. Una scelta che sarebbe doppiamente illogica. In un contesto in cui, infatti, la Provincia, oltre ad essere in oggettiva difficoltà finanziaria, ha visto diminuire in modo considerevole il numero dei dipendenti è fondamentale fare in modo che questi ultimi restino a supporto delle funzioni e competenze che la legge ancora assegna al nostro ente (in primis scuola e viabilità), non disperdendo risorse umane verso compiti che esulano da queste. È doveroso da parte nostra – conclude Giannoni – chiedere e pretendere, per questo, la massima chiarezza al riguardo».