Gianna Nannini, Francesca Michielin, il musical Grease e il comico Pucci: Villa Bertelli sempre più ricca in estate

FORTE DEI MARMI – Ancora new entry fra gli spettacoli estivi di Villa Bertelli, che consolida così la sua leadership artistica per la Versilia e non solo. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Villa Bertelli rivela, infatti, altre novità per la stagione 2018.

Al grande nome di Gianna Nannini, trapelato fra le righe nei giorni scorsi, si aggiungono quelli di Francesca Michielin, Musical Grease e Pucci. Quattro gli appuntamenti: la Nannini il 14 di agosto, la Michielin il 14 luglio, lo show Grease il 3 agosto e il 9 agosto Pucci, tutti, di grandissimo richiamo. Già aperte, da lunedì 16 aprile, le prevenite su TicketOne per Francesca Michielin e Grease, a cui si aggiunge anche quella per i Negrita, già annunciati nella loro performance del 13 agosto.

La prevendita per Gianna Nannini, sempre su TicketOne sarà operativa da martedì 17 aprile, mentre per Pucci entro la settimana. Un insperato ritorno per Forte dei Marmi, dunque, quello della Gianna nazionale, che presenterà al pubblico versiliese il suo nuovo spettacolo “ FenomenaleTour”, in cui sarà accompagnata dalla band con Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Müller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

Per Francesca Michielin sarà invece un debutto sui lidi versiliesi, dove, fra le altre interpretazioni, proporrà il nuovo album “2640”, uscito a gennaio, che contiene 13 brani, fra i quali i singoli “Vulcano” e “Io non abito al mare”. Infine, il Musical Grease, a cura della Compagnia Della Rancia, che porterà a Villa Bertelli il 3 agosto un grande show, con i brani, gli abbigliamenti e gli atteggiamenti, da anni imitati dai ragazzi di tutto il mondo.

Protagonisti nei panni degli intramontabili Danny e Sally, Guglielmo Scilla e Lucia Blanco. Andrea Pucci, che oltre ad essere un cabarettista e monologhista è anche presentatore ed animatore delle notti milanesi e un attento osservatore della quotidianità, presenterà il suo spettacolo al pubblico di Forte dei Marmi il 9 agosto.

«E’ un calendario che sta prendendo forma lentamente – ha dichiarato il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci – ma che sta diventando sempre più prestigioso ed eclettico, in grado di soddisfare i gusti più eterogenei. Ci saranno ulteriori arrivi, che a breve, non mancheremo di rivelare».