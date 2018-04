Giacomo Verde protagonista del secondo ‘Artist Talk’ allo Spazio Lum

LUCCA – Lo Spazio Lum ospita questa volta nello Spazio San Donnino Giacomo Verde, l’inventore del “tele-racconto”, per il secondo Artist Talk sabato 14 aprile alle ore 18.

Giacomo Verde, nato a Napoli, vissuto a Lucca ma cittadino del mondo inizia la sua carriera negli anni ’70 spaziando tra teatro, arti visive, concerti di musica popolare per approdare poi negli anni ’90 nella realtà della video arte inventando il Tele-racconto cioè una performance teatrale che coniuga narrazione, micro teatro e macro ripresa in diretta.

Si definisce teknoartista realizzando da sempre operazioni collegate all’utilizzo creativo della tecnologia “povera” e riflettendo ludicamente sulle mutazioni tecno-antropologiche in atto per creare connessioni tra i diversi generi artisti.

Approda allo Spazio San Donnino con la voglia di condividere con il pubblico il suo sapere, le sue scoperte e la sua creatività. Quello organizzato da Lum sarà infatti un incontro aperto con l’artista, dove tutti potranno apprendere nuove nozioni o più semplicemente chiarire dubbi o curiosità.

Un’occasione importante per incontrare un artista irripetibile e per sbriciare nel procedimento creativo che da sempre lo ispira.

Artist Talk non solo si pone come un momento di incontro importante per la città ma soprattutto ha lo scopo di ridurre le distanze e di mettere l’arte a servizio di coloro che più sono appassionati creando momenti di condivisione importanti come quello con il poliedrico Giacomo Verde.