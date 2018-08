Ghiviborgo: Elia Chianese firma per la squadra di mr Pagliuca

BORGO A MOZZANO – Gran finale del mercato attraverso un gran lavoro del mister Pagliuca e del DS Pacitto, Elia Chianese è un giocatore del Ghiviborgo.

Finale col botto la rosa è ormai completa mancano ancora due giovani che hanno già giocato in allenamento In settimana sarà diffusa La Rosa ufficiale.

Elia Chianese rimaneva per il mister Pagliuca che anche nell’amichevole col Varese vinta per 2 a 1 si è fatto sentire: correggendo, incitando richiamando tutti i suoi ragazzi per tutta la partita.

Elia Chianese proviene dal real forte ma è conosciuto per i suoi trascorsi in serie C Piacenza, Lecco, Monza, Spezia, Massese ma sopratutto Lucchese dove ha conosciuto pagliauca e vinto il campionato di D.

Un vero gran colpo che permetterà al gruppo dei giovani propio per le doti umane di Elia da tutti riconosciuta di costruirà una forte armonia aiutando i giovani a crescere anche avvalendosi del suo amico Nolè.