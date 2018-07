Gesam Gas & Luce: un passato di progressi, un futuro di certezze

LUCCA – Lo scorso martedì 24 luglio i dipendenti di GESAM Gas & Luce hanno ricevuto la visita del primo cittadino di Lucca, il Sindaco Alessandro Tambellini che insieme al Presidente della società, avv. Giovanni Iacopetti, ha voluto incontrare i lavoratori prima delle ferie estive per rassicurarli circa la prossima gara per la vendita delle quote della società lucchese detenute dal Comune di Lucca.

Il Sindaco ha manifestato la sua soddisfazione per la crescita della società negli ultimi sei anni ringraziando gli amministratori della società, i lavoratori e in particolar modo, il socio privato Canarbino SpA per aver contribuito alla valorizzazione della società e alle esigenze del territorio rafforzando gli investimenti con la creazione di nuove società e nuovi posti di lavoro sul territorio.

Per quanto riguarda il futuro della società e dei dipendenti, “l’azienda – ha affermato il Sindaco Tambellini – non può rimanere pubblica dopo la legge Madia e il Comune di Lucca deve rispettare questo obbligo di legge. Ci saranno garanzie per tutelare i lavoratori e la sede di lavoro e sia i dipendenti che i cittadini devono restare tranquilli perché GESAM Gas & Luce rimane a Lucca, non fallisce e non sparisce come dicono in giro, in modo truffaldino e fuorviante, i venditori di altre società. Inoltre, per il futuro dalle società, è importante che l’attuale socio privato abbia il diritto di prelazione; in tal modo avrà la possibilità, a parità di offerta degli altri potenziali compratori, di aggiudicarsi l’intero pacchetto azionario”.

Conclude Iacopetti, “tutto ciò garantirà una continuità nella gestione, che in questi anni ha visto un connubio vincente fra la garanzia del “pubblico” e l’efficienza del “privato”. Dipendenti e i numerosi cittadini che negli ultimi mesi hanno chiesto garanzie sul futuro dalla azienda possono stare tranquilli”.