Geonova ci siamo: il momento della verità scatta domenica ai play off

LUCCA – Il momento della verità è arrivato, forse anche troppo velocemente, Domenica 22 Aprile si aprono i giochi per i Play-Off della Serie C Gold

L’avversario con il quale la Geonova si dovrà confrontare al meglio delle tre partite è il Montale, proprio la squadra con cui i ragazzi di Piazza hanno chiuso il campionato, contro la quale hanno rimediato una delle sei sconfitte subite, su ventisei partite giocate di un lunghissimo campionato di C Gold.

Una sconfitta un po’ anomala, sviluppatasi nell’ultimo quarto, dovuta più ad un calo di intensità e a un eccessivo nervosismo che ad una difficoltà tecnica, una sconfitta, che però visti gli accoppiamenti per i play-off, potrebbe servire a prendere di più e meglio le misure all’avversario.

La differenza tra vincere e perdere nell’ultima di campionato, avrebbe determinato, oltre a con quale squadra la Geonova si sarebbe confrontata, chi avrebbe avuto il vantaggio di giocare in casa la prima partita e la bella nella seconda fase eliminatoria.

Conferma ce la danno anche le parole di Piazza “ in questo momento forse non siamo al top, sabato scorso a Montale il nostro obbiettivo era vincere, non tanto per scegliere con quale squadra giocare, vincendo potevamo avere come primo avversario la Pielle Livorno, ma ora non saprei dire cosa sarebbe stato meglio, Pielle e Montale sono due ottime squadre, diverse tra loro, ma buone, con le quali non dobbiamo far altro che dimostrare, come abbiamo fatto in campionato che si possono batte, a noi interessava vincere per ottenere il vantaggio di giocare in casa la prima partita e l’eventuale bella, della seconda fase, anche se ovviamente c’è sempre da arrivarci alla seconda fase e per farlo, dobbiamo superare prima l’ostacolo Montale, sono comunque certo che per i Play-Off saremo pronti e carichi al punto giusto per giocarseli nel migliore dei modi “