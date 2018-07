Gemellaggio storico per lo Junior Sport Pietrasanta: al via la collaborazione con il Tau Calcio Altopascio e il Centro di formazione Inter in Toscana

PIETRASANTA – Quando una società di prestigio del territorio si allea con una realtà radicata e conosciuta a livello regionale e nazionale, quello che nasce è un gemellaggio all’insegna dello sport, della crescita del bambino e del divertimento. Questo infatti sarà il nuovo corso dell’associazione sportiva Junior Sport Pietrasanta, nata nel 2016, che oggi ha siglato un vero e proprio gemellaggio con l’Asd Tau Calcio Altopascio, centro di formazione Inter della Toscana. Un progetto, quello coordinato dal responsabile dello Junior sport Pietrasanta, Massimo Gasperini, di cui farà parte anche la Versilia Calcio, volto a strutturare un luogo di sport e divertimento altamente specializzato, di ricerca e sviluppo di tutte le aree collegate alla formazione educativa e sportiva di bambini e ragazzi versiliesi con un’età compresa dai 4 ai 13 anni.

«Un’idea nobile – commenta Gasperini- per un percorso che non è solo riferito alla crescita sportiva del bambino, ma che vuole essere un punto di riferimento per le famiglie in termini di etica comportamentale. Creare quindi una cultura dello sport, attraverso il gioco, che non sia predicata ma praticata, dove il rispetto dell’altro, la condivisione e il confronto continuo dentro e fuori dal campo siano il valore aggiunto di questo percorso di formazione. Questo è anche il motivo principale per cui ci siamo gemellati con il Tau Calcio Altopascio, che da anni ripone la massima attenzione e il massimo impegno nei confronti del calcio giovanile, grazie anche alla collaborazione attiva e al supporto tecnico costante dell’Inter».

Tra i due club – Junior Sport e Tau – c’è un comune denominatore che si chiama continuità: questo aspetto, infatti, sta alla base del gemellaggio appena siglato, che comporterà, da una parte, una formazione calcistica dei bambini e, dall’altra, una formazione tecnica di allenatori, educatori e dirigenti, con momenti di informazione e attività pratiche, rivolte anche alle famiglie.

«Sarà un gemellaggio tecnico a tutti gli effetti – aggiunge il presidente del Tau Calcio Altopascio, Antonello Semplicioni– che permetterà allo Junior sport Pietrasanta di crescere ulteriormente sul campo, grazie anche a incontri mirati con i responsabili e i tecnici Inter. In sostanza noi ci mettiamo a disposizione per far crescere questa radicata società versiliese, condividendo con loro la nostra conoscenza ed esperienza».

Il progetto sarà organizzato e sviluppato al centro sportivo “La Pergolaia”, a cavallo fra i comuni di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Per info e iscrizioni è possibile rivolgersi al centro nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, oppure chiamare il numero: 347.5721737.