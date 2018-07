Gambini S.p.A.: insieme, in azienda e con le famiglie, per lavorare con successo

Insieme in azienda, con le famiglie, per festeggiare un momento di crescita e soddisfazione per tutti e per capire bene cosa fanno mamma e papà al lavoro.

C’è stato tutto questo nel Family Party dell’azienda Gambini S.p.A. che si è svolto venerdì scorso, 29 giugno, proprio negli stabilimenti di Lucca, e che ha visto partecipare tutte le famiglie dei dipendenti, oltre alla famiglia Gambini e alle famiglie americane che, come “Gambini America Inc.”, apriranno a breve un nuovo stabilimento a Green Bay, Wisconsin, USA.

Una festa “in famiglia”, appunto, alla quale hanno preso parte oltre 300 persone fra grandi e piccoli, e dove il più piccolo partecipante aveva meno di 3 mesi!

Proprio per i più piccoli è stato creato un evento nell’evento, lo spettacolo della fiaba “Rapunzel” che ha catturato i bambini dopo un pomeriggio dedicato a truccabimbi, balli e altri giochi, tanto da far fatica a lasciare la bella festa.

Non è il primo anno che Gambini S.p.A. organizza questa iniziativa per le famiglie di tutti i lavoratori: è la terza edizione ed è servita quest’anno a festeggiare anche i successi raggiunti in termini di fatturato, passando da 34 milioni nel 2015 a 42 milioni nel 2017, con una prospettiva di 46 milioni nel 2018.

Tutto questo proprio grazie al lavoro dei dipendenti, che nel 2015 erano 116 e oggi circa 150, al sostegno delle loro famiglie, e alle scelte fatte dal management in linea, sempre, con l’impostazione della famiglia Gambini: concepire l’innovazione come il vero strumento di continuità che permette di esserci anche nel futuro.

“Il successo della nostra azienda – spiega Massimo Nannini, Direttore Generale di Gambini S.p.A. – è frutto dell’impegno e della passione che tutti mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro. La stabilità del gruppo dirigente, un bassissimo turnover e continui programmi di crescita professionale estesi a tutti i livelli, sono alla base di questo successo. A tutto questo si aggiunga la passione con cui la famiglia Gambini da sempre, stimola alla crescita ed alla innovazione. Le persone sono il fulcro della nostra azienda, l’Asset per eccellenza. Investire nel personale è investire per il futuro”.

“Questo Family Party – aggiunge Giovanni Gambini, Amministratore Unico della Gambini S.p.A., – è stata l’occasione per ringraziare ancora una volta tutto il personale per la dedizione e la qualità del lavoro svolto”.

Per far capire ai più giovani cosa fanno mamma e papà in azienda e cosa fa la Gambini S.p.A., nel pomeriggio tutti gli ospiti hanno assistito alla dimostrazione della linea produttiva presentata in occasione dell’evento “It’s Tissue” appena conclusosi e che tanto successo ha riscosso tra i numerosi visitatori, che hanno affollato gli stabilimenti Gambini. Una linea assolutamente rivoluzionaria nel suo genere, grazie all’introduzione del sistema AIR MILL. Gambini S.p.A. produce infatti macchinari per la trasformazione della carta tissue per il settore consumer e professional, vendendo in Italia e in tutto il mondo grazie al supporto della propria rete commerciale e alla sede americana.

Durante la dimostrazione è stato spiegato il funzionamento del processo produttivo. All’uscita dei primi rotolini dal macchinario via a domande e curiosità, soprattutto dei più piccoli ma anche dei giovani che si stanno affacciando ora al mondo del lavoro.

Poi, spazio all’aperitivo e alla convivialità fino alla torta, alle danze e al brindisi finale con oltre 300 bicchieri alzati.