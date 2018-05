Gaia va a scuola: incontri della società dell’acqua con gli studenti di Barga e Castelnuovo

BARGA – Altro giro di visite nelle scuole da parte del Gestore GAIA S.p.A. per insegnare le buone pratiche e il funzionamento del servizio idrico ai bambini delle scuole primarie presenti nel territorio gestito. Stavolta il Gestore si è diretto in zona Gargagnana e Mediavalle e ha incontrato più di 350 bambini della scuola primaria di Barga e di Castelnuovo Garfagnana. A ciascun bambino, e alle loro insegnanti, è stato consegnato il libro “Acqua in mente” , durante una lezione sull’acqua direttamente “a domicilio”, ovvero in classe. Il progetto didattico di GAIA prende il nome di “Alla scoperta dell’acqua” e comprende sia spiegazioni in aula da parte dei Responsabili del servizio acquedotto e fognatura, sia visite guidate negli impianti in concessione al Gestore. Per il 2018 il “tour didattico” è iniziato a gennaio e da allora sono stati distribuiti circa 1.200 libri.

La lezione in aula è stata tenuta da Alfredo Brunini (Capo Servizio dell’acquedotto di GAIA nella Versilia sud) ed ha avuto come oggetto il ciclo delle acque e gli accorgimenti da tenere presenti per preservare la risorsa idrica, che in natura non è inesauribile. Dal teorico al pratico: dopo le spiegazioni, gli studenti sono stati personalmente invitati da GAIA ad osservare i luoghi da cui viene “catturata” e depurata l’acqua per apprenderne i segreti. Le classi che hanno aderito al progetto hanno dimostrato molta attenzione ed interesse e fatto decine di domande, su i più disparati argomenti.

IMPIANTI APERTI PER TUTTE LE SCUOLE – Tutte le scuole interessate a far conoscere ai propri studenti il suggestivo percorso dell’acqua, attraverso una visita guidata negli impianti o a ricevere gratuitamente il libro “Acqua in mente” possono inviare un’email all’indirizzo eventi@nullgaia-spa.it, lasciando i contatti di un Referente. L’invito è valido anche per prenotare una visita per il prossimo anno scolastico.

Acqua in mente, il libro consegnato oggi- Il libro è composto da 47 pagine nelle quali è narrata la storia di come l’uomo ha usato, modificato e prelevato l’acqua dalla preistoria a oggi, con curiosità, esperimenti, leggende, tradizione e piccole spiegazioni sulle proprietà dell’acqua. Il tutto rallegrato da colorate illustrazioni fatte a mano, e pensate apposta per incuriosire i ragazzi e guidarli in un percorso didattico di sicura utilità. La gocciolina “Accadueo” , mascotte di questo libro, è presente in ogni attività proposta.

Ad ogni libro è allegato il “Gioco dell’acqua”, che sullo stile del più noto “Gioco dell’Oca”, attraverso il lancio dei dadi e la conquista delle caselle del percorso stimolano l’apprendimento dei bambini ponendo loro delle domande sui contenuti del libro.