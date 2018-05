Gabriele Del Grande presenta il suo nuovo libro sulla storia dello stato islamico

LUCCA – Lo scrittore, blogger, documentarista lucchese Gabriele Del Grande presenta il suo nuovo libro Dawla. La storia dello stato islamico raccontata dai suoi disertori questa domenica, 27 maggio, alle 21 nella sala Tobino di Palazzo Ducale

L’incontro è promosso dagli uffici Caritas e Missionario dell’Arcidiocesi di Lucca e vede la collaborazione della Provincia di Lucca, dei Comuni di Lucca e Capannori e della Scuola della Pace della Provincia.

Chi è Gabriele Del Grande? è un giornalista, blogger e documentarista, nato a Lucca nel 1982. Nel 2014 gira il film Io sto con la sposa, che racconta la storia di cinque profughi palestinesi e siriani, sbarcati a Lampedusa, che per arrivare in Svezia mettono in scena un finto matrimonio coinvolgendo un’amica palestinese e una decina di amici che si fingeranno invitati.

Lo scorso anno Gabriele mentre si trovava in Turchia per realizzare delle interviste a dei profughi siriani per il suo libro Un partigiano mi disse, un’opera sulla guerra in Siria e sulla nascita dell’ISIS, viene arrestato, dopo essere stato fermato dalla polizia ad Hatay, provincia sud-orientale al confine con la Siria.

Qualche giorno dopo l’arresto gli è stata concessa una telefonata alla compagna che è stata trascritta e pubblicata: «Sto parlando con quattro poliziotti che mi guardano e ascoltano. Mi hanno fermato al confine, e dopo avermi tenuto nel centro di identificazione e di espulsione di Hatay, sono stato trasferito a Mugla, sempre in un centro di identificazione ed espulsione, in isolamento. I miei documenti sono in regola, ma non mi è permesso di nominare un avvocato, né mi è dato sapere quando finirà questo fermo. Sto bene, non mi è stato torto un capello ma non posso telefonare, hanno sequestrato il mio telefono e le mie cose, sebbene non mi venga contestato nessun reato. La ragione del fermo è legata al contenuto del mio lavoro. Ho subito ripetuti interrogatori al riguardo. Ho potuto telefonare solo dopo giorni di protesta. Non mi è stato detto che le autorità italiane volevano mettersi in contatto con me. Da stasera entrerò in sciopero della fame e invito tutti a mobilitarsi per chiedere che vengano rispettati i miei diritti».

Viene liberato dopo due settimane di carcere e adesso torna con il suo nuovo libro per la cui preparazione era stato lanciato un crowfunding a cui hanno partecipato più di 1300 persone, molte anche del nostro territorio, le stesse che si sono mobilitate dopo il suo arresto.

L’incontro di domenica sera è a ingresso libero, sarà possibile acquistare i libri di Gabriele grazie alla collaborazione della libreria Ubik.