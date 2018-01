Fuxia People: ‘Vaccinare i migranti contro la meningite’

FORTE DEI MARMI – «I casi di meningite sono davvero troppi: i Comuni si prendano la responsabilità di sostenere la vaccinazione gratuita per i migranti che vengono ospitati». Questa la proposta della leader di Fuxia People, Maria Teresa Baldini, medico di professione e consigliere regionale della Lombardia.

«Alla luce dell’ennesima morte di una giovane donna a Camaiore – afferma Baldini – mi appello a una maggior sensibilità da parte dei Comuni. Inutile nascondersi dietro un dito o trincerarsi con il buonismo – continua – nell’Africa sud sahariana sono 25mila i casi di meningite registrati, i flussi migratori hanno favorito il riaffacciarsi di patologie che parevano debellate. Faccio appello al sindaco del mio paese, Forte dei Marmi, e alla sua sensibilità di medico: è importante garantire la copertura vaccinale per chi viene ospitato. La Misericordia, come tutte le associazioni che si occupano di accoglienza, percepisce 1050 euro al mese a migrante e se le Regioni non si muovono – conclude – sono le amministrazioni a potersi attivare per un intervento diretto volto a garantire non solo la salute ma, ancor di più in una località come il Forte, la tutela del sistema turistico».