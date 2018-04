Fusione di Villa Collemandina e Castiglione Garfagnana: il Comitato dice ‘no’

GARFAGNANA – Sono passati pochi mesi dal Referendum che ha bocciato la fusione di Appennino in Garfagnana e già si presenta un nuovo tentativo di fondere due Comuni della valle, Villa Collemandina e Castiglione Garfagnana. Sarebbe il caso di dire “altro giro … altra corsa”. Il Comitato per l’Attuazione della Costituzione Valle del Serchio, come del resto aveva già ampiamente annunciato, è pronto ancora una volta a sostenere la campagna per il No alla fusione.

«Una proposta di fusione – dice il Comitato in una nota -, quella di Villa di Castiglione, che presenta molti degli aspetti negativi che già avevamo segnalato per il fu “Appennino in Garfagnana”. Si corre dietro ad incentivi temporanei, per sbarcare il lunario qualche anno, sacrificando storie e tradizioni di comunità secolari ad una logica puramente economicistica».

Il problema, infatti, secondo il comitato, non è la dimensione o il numero dei Comuni. «Nessuno potrà dimostrare – dice – che un Comune più grande sia amministrato meglio di uno piccolo. In Francia, Germania e Spagna hanno un numero di Comuni maggiore che in Italia. La crisi degli Enti Locali non discende da fenomeni naturali inevitabili; al contrario è il frutto di scelte politiche ben precise, caratterizzate dai tagli dei trasferimenti pubblici. Quelli che oggi sono paladini delle fusioni dei Comuni cosa hanno fatto contro queste politiche? Il problema non è il numero dei Comuni; il problema sono i tagli. Le classi dirigenti del nostro Paese hanno scelto consapevolmente di tagliare i trasferimenti agli Enti Locali, così come la sanità, la scuola pubblica e gli ammortizzatori sociali. Si potevano fare altre scelte? Noi riteniamo che sarebbe stato utile e possibile».

Il Comitato si è incontrato in questi giorni con i consiglieri dei gruppi di minoranza di Castiglione e Villa Collemandina, “Innovarsi per Castiglione” e “Il Comune in Comune”.

«E’ stato deciso di affrontare insieme questa campagna referendaria – prosegue la nota – e sono state programmate diverse iniziative pubbliche congiunte. La prima di queste si svolgerà giovedì prossimo 3 maggio a Cerageto, alle ore 21 presso la ex scuola Elementare; interverranno la consigliera comunale Elena Guazzelli e gli esponenti del Comitato Mario Regoli e Leonardo Mazzei. Seguirà un incontro con la popolazione a Villa Collemandina, martedì 8 maggio alle ore 21 in sala consiliare, con Alberto Comparini, Italo Galligani, Leonardo Mazzei e Marco Bonini».