Fusione Comuni della Garfagnana: a Chiozza la chiusura della campagna per il ‘no’

BARGA – Ultima iniziativa, la quinta, per il NO alla fusione, da parte del Comitato per l’Attuazione della Costituzione e dei gruppi consiliari “Innovarsi per Castiglione” e “Il Comune in comune” di Villa Collemandina.

La chiusura della campagna referendaria del NO sarà a Chiozza, giovedì prossimo 17 maggio alle ore 21:00, presso la ex scuola. Interverranno i tre consiglieri comunali del gruppo di minoranza di Castiglione (Elena Guazzelli, Renzo Giannotti, Stefano Folegnani), oltre a Mario Regoli e Marco Bonini per il Comitato Attuazione della Costituzione Valle del Serchio.

Confidiamo in una buona partecipazione dei cittadini, in linea con quanto avvenuto nelle altre iniziative. Rileviamo, in tal senso, una partecipazione alle serate di informazione di gran lunga superiore rispetto a quanto avvenuto in altre consultazione referendarie.