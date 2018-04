FusArte: un workshop per conoscere i segreti del bronzo (e imparare a lavorarci)

PIETRASANTA – I segreti del bronzo e della lavorazione che diventa opera d’arte immortale in un workshop nazionale. I docenti? I maestri più famosi del mondo: gli artigiani di Pietrasanta ed alcune delle principali fonderie che hanno reso la Piccola Atene l’epicentro mondiale per la lavorazione artistica. Un punto di riferimento per i giganti contemporanei come Botero, Mitoraj, Yasuda, Pomodoro, Folon e molti altri. Pietrasanta, attraverso l’attività della rinata Fondazione Centro Arti Visive, diventa residenza artistica ospitando, dal 6 maggio all’8 giugno la prima edizione di “FUSArte”, progetto promosso con il patrocinio del Comune di Pietrasanta in collaborazione con Artigianart. Il workshop è rivolto a quattro artisti under 35 selezionati attraverso un bando disponibile sul sito www.cavpietrasanta.it e la presentazione del curriculum abbinata alle potenzialità future che questa iniziativa potrebbe offrirgli dal punto di vista professionale e lavorativo. Termine per presentare le domande lunedì 16 aprile.

L’obiettivo del bando è quello, infatti, di fornire le basi per avviare i partecipanti verso la specializzazione della lavorazione del bronzo ma anche gli artisti del domani. Il workshop prevede un percorso teorico e pratico sul percorso di creazione e realizzazione di una scultura in bronzo: dalla creazione del bozzetto in creta alla sua traduzione in cera ed altri materiali, dalla fase di formatura a quella di ritocco delle cere, dalla conseguente canalizzazione alla copertura, e quindi, alla fusione e alla fase di finitura. Al termine del workshop i quattro partecipanti saranno in grado di creare un’opera fusa in bronzo di piccole-medie dimensioni

Per info e iscrizioni rivolgersi alla Fondazione Centro Arti Visive (via dei Frati, 6) scrivendo a segreteria.fondazione@nullcavpietrasanta.it o telefonare al 0584-792655.