Furti nei supermercati viareggini: la polizia denuncia quattro persone

VIAREGGIO – Quattro persone sono state denunciate dalla polizia nel corso del fine settimana per aver cercato di mettere a segno dei piccoli furti nei supermercati di Viareggio.

In particolare, venerdì due uomini sono stati fermati dagli agenti della Squadra Volanti per aver rubato all’Esselunga di Viareggio. I due – un italiano e un marocchino già noti alle forze dell’ordine – dopo aver nascosto la merce in alcune borse, si sono dati alla fuga, ovviamente senza pagare.

Una fuga molto breve, comunque, poiché sono stati fermati dalla polizia poco distante dal supermercato e sono stati denunciati, mentre la merce è stata tutta riconsegnata al titolare del supermercato.

Anche domenica in due hanno tentato la stessa impresa: poco più che ventenni, i due sono stati fermati da personale di pattuglia nel centro di Viareggio, dopo che avevano rubato al supermercato ‘La Fenice’. L’uomo e la donna, senza fissa dimora, dopo aver nascosto la merce sotto i propri abiti, sono scappati senza pagare.

Immediatamente un commesso che ha assistito a tutta la scena, ha avvisato la polizia e il personale che si trovava di pattuglia nella zona è riuscito senza difficoltà a individuare i due malviventi e fermarli, mentre stavano cercando di nascondere la refurtiva dietro alcuni cassonetti in una via del centro di Viareggio.

I due sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito e, dopo essere stati denunciati per furto aggravato in concorso, sono stati muniti di foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Viareggio.

Queste denunce rientrano nel contesto di un controllo del territorio sempre più ampio e capillare che viene realizzato dalla polizia in Versilia, volto principalmente a contrastare proprio i reati cosiddetti predatori – furti, borseggi – e, quindi, permettere il normale svolgersi della stagione estiva. Proprio a tale scopo sono stati intensificati i controlli nei luoghi di maggiore aggregazione turistica e commerciale, come mercati, centri commerciali e stabilimenti balneari, attraverso pattuglie in divisa, in borghese e anche in bicicletta.