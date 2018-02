Freddo in arrivo e il Comune di Lucca apre il dormitorio straordinario alla Pia Casa

LUCCA – La Protezione civile comunale e il Coordinamento volontario per l’emergenza freddo hanno disposto l’apertura dalla sera di domenica 25 febbraio di un dormitorio straordinario presso la Pia Casa (via Santa Chiara 8 a Lucca) per offrire riparo a tutte le persone che si trovino in difficoltà ed evitare che trascorrano la notte all’aperto in occasione del passaggio dell’intensa ondata di freddo che provocherà nella prossima settimana l’abbassamento delle temperature minime notturne alcuni gradi sotto lo zero.

L’ingresso al dormitorio avverrà ogni giorno dalle ore 19.30 fino alle 20.30.

Nel caso che le condizioni eccezionali di freddo si protraggano oltre la giornata di mercoledì, dalla sera di giovedì 29 febbraio il dormitorio sarà trasferito presso il Foro Boario (via per Camaiore – Borgo Giannotti) dovendo essere allestito il seggio elettorale presso la Pia Casa. Per informazioni è a disposizione il numero verde 800 662 999.