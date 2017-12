Fratelli d’Italia sulla proroga-Bolkestein: ‘Ottima cosa, ma non basta. Il 2020 è vicino’

VIAREGGIO – «La Commissione Bilancio alla Camera ha approvato l’emendamento per la proroga al 2020 della Bolkestein, una buona notizia per gli ambulanti e i balneari che da troppi anni hanno perso il sonno a causa della direttiva europea. Noi di Fratelli d’Italia siamo sempre stati a fianco di questi lavoratori preoccupati per la messa all’asta delle proprie concessioni e per il proprio futuro. Giorgia Meloni ci ha messo la faccia sostenendo le loro iniziative e il partito si è speso con convinzione e continuità a livello istituzionale per contrastare quella Bolkestein che vorrebbe dare un colpo di spugna alle tradizioni che il lavoro dei nostri ambulanti e balneari, risorse primarie per tutto il nostro Paese anche a livello turistico ed economico, porta avanti». A dirlo è il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.

«Ma lo spirito natalizio che ha finalmente pervaso il Pd, che ha contribuito a ‘regalare’ la proroga, non basta – sottolinea Zucconi –. Il 2020 è vicino, Fratelli d’Italia non abbassa la guardia e, come ha dichiarato la stessa Giorgia Meloni, da oggi lavora affinché balneari e commercianti su aree pubbliche vengano definitivamente esclusi dalla direttiva e possano così tornare a lavorare in serenità e ad investire per migliorare le proprie attività e l’offerta turistica, contribuendo così a far crescere un indotto importante».